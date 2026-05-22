Giusy Ferreri come Taylor Swift, la guerra all'IA musicale è cominciata. Ma non è semplice: come si registra il copyright della propria voce
La lotta contro l'uso improprio della IA continua: sul banco, ora, il copyright da parte di cantanti e doppiatori per non rischiare di rimanere senza lavoro
Non pensavamo che sarebbe stato possibile dirlo, ma Giusy Ferreri segue le orme di Taylor Swift. È infatti la prima cantante europea a depositare la propria voce come marchio registrato per evitarne l’uso improprio attraverso Intelligenza Artificiale. La stessa cosa fatta dalla cantautrice americana a fine aprile, che ha avviato una massiccia azione legale per difendere la propria identità artistica e personale dall’uso improprio.
Un primo passo importante nella lotta contro l’Intelligenza Artificiale. Ma come si fa a registrare il copyright della propria voce? Come funziona? Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la spiegazione. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
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