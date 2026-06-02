Luca Zingaretti, Paola Cortellesi e show speciale di Roberto Bolle, serata di stelle su Rai 1 per la festa della Repubblica: cosa vedremo stasera "I Volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum": da Piazza del Quirinale una serata-evento su Rai 1 per celebrare gli 80 anni della Repubblica tra musica e grandi ospiti.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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La Festa della Repubblica si celebra anche in televisione con uno degli appuntamenti più importanti del palinsesto Rai. Oggi, martedì 2 giugno, in prima serata su Rai 1, andrà in onda I Volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum, uno speciale evento realizzato per ricordare l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. In diretta da Piazza del Quirinale, la serata unirà spettacolo, cultura, memoria e istituzioni in un grande racconto collettivo dedicato alla storia del Paese. Tra musica dal vivo, immagini d’archivio e numerosi ospiti d’eccezione, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio attraverso ottant’anni di cambiamenti, conquiste e valori condivisi.

Anticipazioni de "I Volti della Repubblica": chi saranno gli ospiti della serata

La serata evento proposta da Rai 1 si preannuncia ricca di momenti emozionanti e di presenze prestigiose. Sul palco si alterneranno artisti, attori, sportivi e protagonisti della cultura italiana chiamati a raccontare, ciascuno attraverso la propria esperienza, il legame con la storia e l’identità della Repubblica. Tra i cantanti attesi figurano Annalisa, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, Luca Barbarossa e Cecilia Bartoli. Non mancheranno volti molto amati del cinema e della televisione come Paola Cortellesi, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Cristiana Capotondi, Flavio Insinna, Cesare Bocci e Carolina Crescentini.

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Spazio anche allo sport con la partecipazione di campioni che hanno scritto pagine importanti della storia italiana, tra cui Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Giuseppe Bergomi, Arianna Fontana, Bebe Vio e Abdon Pamich. Uno dei momenti più attesi sarà inoltre l’esibizione speciale di Roberto Bolle, pensata appositamente per questa celebrazione. Ad accompagnare il racconto saranno le note dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori, diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, insieme ai cori Laudate Dominum e Jubilus Ensemble. I contributi video, invece, avranno la voce narrante di Francesco Pannofino.

Rai celebra la Festa della Repubblica con una programmazione speciale

La serata del Quirinale rappresenta il momento culminante di una giornata interamente dedicata agli 80 anni della Repubblica. Fin dalle prime ore di questa mattina, infatti, le reti Rai seguiranno le celebrazioni istituzionali con approfondimenti, collegamenti e programmi speciali. Su Rai 1 verrà trasmessa la tradizionale parata militare dai Fori Imperiali alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre nel pomeriggio spazio a speciali e approfondimenti dedicati alla storia del Paese e alle prospettive delle nuove generazioni. Tra gli appuntamenti più significativi figura anche l’incontro tra il Capo dello Stato e un gruppo di giovani under 35, chiamati a confrontarsi sul futuro dell’Italia.

Anche Rai 2, Rai 3, RaiNews24, le emittenti radiofoniche e la piattaforma RaiPlay proporranno contenuti dedicati alla ricorrenza, tra documentari, podcast, film e programmi di approfondimento storico. L’obiettivo è quello di coinvolgere il pubblico in una riflessione collettiva sul significato della Repubblica e sui valori democratici che continuano a rappresentare un punto di riferimento per il Paese.

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