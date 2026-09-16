I Soliti Idioti, Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli non cambiano vizi: Ruggero e Gianluca alle prese con qualcosa di enorme
Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli tornano nei panni di Ruggero e Gianluca De Ceglie nel nuovo film, protagonisti di un viaggio nel tempo tra epoche e civiltà.
Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli sono pronti a riportare al cinema due dei loro personaggi più celebri, Ruggero e Gianluca De Ceglie, protagonisti de I Soliti Idioti. Il nuovo film, L’Involuzione della Specie diretto ancora una volta da Enrico Lando, cambia però completamente prospettiva e porta padre e figlio alle prese con un viaggio attraverso epoche e civiltà diverse. Dalla Preistoria ai grandi momenti della storia dell’umanità, il duo si ritrova immerso in scenari sempre nuovi, tra costumi, ruoli e situazioni inedite. Tutti i dettagli li trovate di seguito.
I Soliti Idioti – L’Involuzione della Specie, di cosa parla il nuovo film
Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli tornano al cinema con i personaggi che li hanno resi celebri, diretti ancora una volta da Enrico Lando. Il nuovo film, I Soliti Idioti – L’involuzione della Specie, è attualmente in lavorazione e porterà Ruggero e Gianluca De Ceglie in un’avventura fuori dagli schemi: un viaggio attraverso epoche diverse della storia, dalla Preistoria alle grandi civiltà del passato. Cambieranno scenari, costumi e ruoli, ma non il carattere dei due protagonisti, alle prese con situazioni sempre più surreali. La pellicola, scritta da Biggio e Mandelli insieme a Ferruccio Martini, punta così ad ampliare l’universo comico della coppia attraverso una dimensione più cinematografica, mantenendo però intatto il tono irriverente che ha caratterizzato I Soliti Idioti.
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I Soliti Idioti, il successo del duo comico
Il duo comico noto come I Soliti Idioti, composto da Biggio e Mandelli, è uno dei più conosciuti della satira televisiva italiana. Tutto inizia nel 2009 con il loro approdo su MTV Italia, periodo in cui la comicità nostrana cercava nuovi linguaggi. Armati di personaggi grotteschi, esagerazioni caricaturali e una verve volutamente sopra le righe, i due hanno saputo mettere a nudo con ironia tagliente le ipocrisie, le debolezze e le ossessioni dell’Italia contemporanea. E così, il consenso del pubblico non tarda ad arrivare e, in poco tempo, questo duo diventa un autentico fenomeno generazionale: le loro battute e i loro tormentoni entrarono stabilmente nel vocabolario dei giovani. Il passo verso il grande schermo li ha definitivamente consacrati, infatti, anche i numeri parlano: il primo film, uscito nel 2011, sfiora gli 11 milioni di euro di incasso, mentre il sequel dell’anno successivo ne porta a casa altri 8,7.
Nonostante una brusca e lunga separazione artistica durata circa dieci anni, la viralità delle loro clip online sulle piattaforme social ha mantenuto intatto l’affetto del pubblico. Questo legame ha guidato la reunion nel 2024 con l’uscita del terzo capitolo cinematografico I soliti idioti 3 – Il ritorno e un fortunato tour teatrale.
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