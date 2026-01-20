I Sette Quadranti di Agatha Christie, perché niente è come sembra: spiegazione del finale della serie Netflix Il finale della serie Netflix riscrive la storia di Agatha Christie: chi tira davvero i fili, perché nulla è come sembra e cosa ci fa capire la scena conclusiva

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

E’ uscita il 15 gennaio 2026 in streaming su Netflix (quindi solo cinque giorni fa) e ha conquistato gli spettatori grazie a un mistero intricato e complesso. Stiamo parlando de I Sette Quadranti di Agatha Christie, una serie britannica ideata e scritta da Chris Chibnall e diretta da Chris Sweeney. Chi ama i libri della scrittrice lo sa bene: questo libro è uno di quelli che tutti dovrebbero leggere almeno una volta nella vita. In questo articolo vogliamo spiegarvi un po’ il finale, come si è conclusa la miniserie e cos’è successo. Proprio per questo motivo fate ATTENZIONE perché saranno presenti SPOILER.

I Sette Quadranti di Agatha Christie, la tram della serie Netflix

Prima di spiegarvi il finale, diamo un’occhiata alla trama. Innanzitutto, la serie, composta da tre episodi di circa 50 minuti, è tratta dal romanzo I Sette Quadranti di Agatha Christie (1929), meno noto ma molto intrigante. Ambientata in Inghilterra nel settembre 1925, racconta di una festa in una villa di campagna dove uno scherzo innocente si trasforma in tragedia: Gerald Wade, ospite e interesse amoroso di Bundle, muore in circostanze sospette. L’unico indizio enigmatico sono sette sveglie disposte sul caminetto della sua stanza. A indagare è Lady Eileen "Bundle" Brent, figlia della padrona di casa, che rifiuta di accettare le spiegazioni ufficiali. Tra società segrete, identità nascoste e complotti internazionali, Bundle si trova a condurre un’indagine pericolosa e a confrontarsi con lo scetticismo di Scotland Yard.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I Sette Quadranti di Agatha Christie, come si è conclusa la serie: spiegazione del finale

Ed eccoci giunti alla parte più importante dell’articolo, ovvero, la spiegazione del finale della serie. Lady Eileen "Bundle" Brent, amica di Gerry, rifiuta l’ipotesi del suicidio e decide di indagare. I "sette quadranti" emergono come un enigma ricorrente: le sveglie, le ultime parole di un’altra vittima (il funzionario Ronnie Devereux) e il nome di una società segreta che si riunisce in un club chiamato Seven Dials. Bundle, giovane donna indipendente e ribelle per gli standard degli anni Venti, è motivata anche da un forte legame emotivo con Gerry, che aveva accennato a una possibile proposta di matrimonio poco prima di morire. Seguendo gli indizi, Bundle scopre l’esistenza dei Sette Quadranti, un gruppo mascherato apparentemente coinvolto in un complotto per rubare una formula rivoluzionaria per un metallo rinforzato, creata dal dottor Cyril Matip. Con l’aiuto di amici e sotto l’occhio vigile del sovrintendente di Scotland Yard, Battle, che sembra ostacolarla ma in realtà la osserva attentamente, Bundle si infiltra in una serie di eventi mondani legati al furto della formula.

Durante un ricevimento all’abbazia di Wyvern, la formula viene effettivamente rubata. I sospetti ricadono su Loraine Wade, sorellastra di Gerry, che fugge con la formula dopo aver aggredito un agente. In seguito emerge la verità: Loraine ha avvelenato Gerry per impedirgli di scoprire il piano, mentre Jimmy Thesiger, amico di Gerry, è responsabile dell’omicidio di Ronnie e ha inscenato false prove per depistare le indagini.

Il vero colpo di scena arriva quando si scopre che la mente dietro l’intera operazione è Lady Caterham, la madre di Bundle, distrutta dal dolore per la perdita del marito e del figlio e decisa a vendere la formula al miglior offerente per risanare le finanze di famiglia, anche a costo di tradire il Paese. Bundle è costretta a denunciare la madre, affrontando una perdita emotiva devastante. Quando tutto sembra concluso, Bundle scopre che i Sette Quadranti non sono un’organizzazione criminale, ma una società segreta che protegge interessi vitali della nazione. Il sovrintendente Battle ne è il capo e rivela che il padre di Bundle ne faceva parte. Riconoscendo il coraggio e l’intelligenza di Bundle, Battle le offre di unirsi al gruppo. Segnata dalle perdite ma pronta a ricominciare, Bundle accetta, aprendo la strada a un nuovo capitolo della sua vita.

Potrebbe interessarti anche