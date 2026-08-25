I Pooh - Un attimo ancora, capolavori e lacrime in Tv (con Mariasole Pollio) l’omaggio da brividi a Stefano D'Orazio e Valerio Negrini
In onda su Rai 3, dalle 21:15, il film ripercorre la carriera cinquantennale del gruppo. Con il ricordo dei due membri scomparsi e una struttura narrativa innovativa.
Cinquant’anni di canzoni, amicizia, palchi, cambiamenti e ricordi che continuano a passare di generazione in generazione. Questa sera, martedì 25 agosto 2026, Rai 3 riporta in primo piano la storia dei Pooh con "Pooh – Un attimo ancora", il docufilm dedicato alla band che più di ogni altra ha accompagnato la musica italiana attraverso epoche e linguaggi diversi. L’appuntamento è alle 21:15, anche in streaming su RaiPlay, per un racconto che non ha soltanto il sapore della celebrazione. È soprattutto un viaggio nella storia personale e artistica di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, ma anche nel legame profondo con Stefano D’Orazio, Valerio Negrini e Riccardo Fogli. E con la partecipazione speciale di Mariasole Pollio. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
I Pooh – Un attimo ancora: un viaggio tra musica, vita e generazioni
Diretto da Nicola Conversa, che firma anche la sceneggiatura insieme alla produttrice Manuela Cacciamani, "Pooh – Un attimo ancora" sceglie una chiave narrativa particolare. Il documentario si sviluppa infatti attraverso sei tappe, ciascuna legata a un brano di successo. A tenere insieme materiale d’archivio, testimonianze, ricordi e brani storici c’è Greta, una ventenne aspirante regista interpretata da Mariasole Pollio. Il suo è lo sguardo della Generazione Z, chiamata a incontrare un universo musicale nato molto prima di lei. E la domanda che attraversa il film è semplice e insieme potente: quelle canzoni, capaci di segnare le vite di madri, padri e nonni, riusciranno a cambiare anche la sua?
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Facchinetti, Battaglia e Canzian si raccontano così senza formalità, alternando aneddoti familiari e professionali a riflessioni su un percorso costruito con ostinazione. La band ricorda di essere rimasta insieme per cinquant’anni, di avere pubblicato oltre cinquanta album, venduto ottanta milioni di dischi e suonato in circa tremila concerti. Ma il docufilm insiste soprattutto su un altro elemento: la capacità della musica di creare legami e di custodire ricordi.
"Eravamo solo quattro ragazzi che volevano fare musica", spiegano Facchinetti, Battaglia e Canzian, "alla fine abbiamo raccontato ben tre generazioni".
Il ricordo di Stefano D’Orazio e Valerio Negrini
Il racconto assume inevitabilmente un tono più emozionante quando entrano in gioco Stefano D’Orazio e Valerio Negrini, due figure decisive oggi scomparse. D’Orazio, morto il 6 novembre 2020, è stato molto più di un batterista: per Facchinetti ha dedicato interamente la vita al gruppo. "Noi siamo riusciti a formare una famiglia mentre lui ha lavorato sempre e solo per i Pooh", aveva detto l’artista ospite a Verissimo, nel 2024.
Ancora più dolorosa, per Roby, fu la perdita di Negrini, il paroliere scomparso nel 2013. "La nostra storia ci ha regalato tanto ma ha anche tolto. Valerio era il nostro poeta ed è difficile pensare che non esista più", aveva confidato sempre a Verissimo. Stasera, il docufilm su Rai 3 diventa quindi un omaggio ideale a due assenze ancora fortissime. Ma anche la prova che una canzone, e un gruppo, quando riescono a entrare nella vita delle persone, difficilmente poi se ne vanno.
Potrebbe interessarti anche
I Pooh senza filtri, da Sanremo ai 60 anni insieme: “Ma senza Stefano D’Orazio e Valerio Negrini abbiamo perso le parole"
Dal quarantennale di Riccione al nuovo tour, la storica band ripercorre sei decenni ...
Pooh, Roby Facchinetti sbaglia il testo di “Pierre”: “Perdonatemi, mai successo prima”. È mistero sulla parola non rivelata
Il cantante dei Pooh ha raccontato sui social l’inaspettato fuori programma durante ...
I Pooh tornano live dopo il concerto annullato per i 60 anni: la possibile scaletta del concerto di Lucca
Dopo lo stop al concerto-evento per i 60 anni di carriera, la storica band torna dal...
L'insostenibile genialità dei Pooh, non è solo pop: l'assurdo snobismo che oscura la miglior band tecnica d'Europa
Una band che è sopravvissuta a 60 anni di musica e che, oggi, si sta riprendendo il ...
Pooh 60 – La nostra storia su Canale 5: anticipazioni, ospiti e scaletta del concerto evento
Sabato in prima serata su Canale 5 arriva il concerto evento dei Pooh dall’Arena di ...
Pooh, polemica dopo lo stop al concertone dei 60 anni: “Inaccettabile, andava sospeso prima”. E Roby Facchinetti fa ‘mea culpa’
Dopo l'annullamento dell'esibizione prevista il 21 luglio, i fan del gruppo si sono ...
Pooh, salta il concerto-evento per i 60 anni di carriera: cos’è successo e qual è la nuova data (già fissata)
L'appuntamento di Riccione del 21 luglio 2026 è stato spostato a causa di eventi atm...
Stasera in tv (25 agosto): su Rai 3 c'è la storia dei Pooh, Bruno Barbieri guida il verdetto di 4 Hotel
Cosa vedere stasera in tv? La musica dei Pooh su Rai 3 contro la kermesse Yoga Radio...