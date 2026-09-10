I Pooh, la richiesta (insolita) al pubblico del concerto: “Ora spegnete i telefonini”. Cosa hanno combinato
Il celebre gruppo anni Sessanta è tornato in concerto ieri alla Reggia di Caserta. E tra canzoni e nostalgia, ha sorpreso i fan con una proposta fuori dagli schemi. Ecco i dettagli.
I Pooh colpiscono ancora. Ieri sera alla Reggia di Caserta, durante l’ultima tappa estiva di "Pooh 60 – La nostra storia", Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli hanno regalato al pubblico un concerto-evento costruito come un lungo viaggio nella memoria. Ma a sorprendere è stata soprattutto una richiesta insolita rivolta alla piazza: spegnere gli smartphone e lasciarsi trasportare dalle note in un momento molto particolare dell’esibizione. E intanto i fan che si sono persi l’esibizione dal vivo, potranno comunque rifarsi con l’appuntamento in tv di sabato 12 settembre. Canale 5 riproporrà infatti in prima serata "Pooh 60 – La nostra storia", lo speciale registrato all’Arena di Verona e già trasmesso lo scorso 23 maggio. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
I Pooh, l’esibizione memorabile alla Reggia di Caserta
La tappa casertana di Un’Estate da Belvedere, rassegna ideata e diretta da Massimo Vecchione, ha trasformato ieri sera la Reggia di Caserta in un grande abbraccio tra generazioni. I Pooh, nati a Bologna il 28 gennaio 1966, sono arrivati sul palco per celebrare 60 anni di illustre carriera, nell’ennesimo spettacolo imperdibile del tour estivo "Pooh 60 – La nostra storia". Tutto ha preso vita intorno alle 21, quando il maxischermo si è acceso con i loghi che hanno accompagnato le diverse epoche del gruppo – dal bianco e nero degli anni Sessanta alle versioni più recenti – ed è cominciato un concerto concepito come un romanzo musicale a capitoli.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La prima parte ha riportato gli spettatori alle radici beat della band, con "Quello che non sai", "Vieni fuori", "Quando una lei va via" e "Nascerò con te". Riccardo Fogli è stato particolarmente centrale in questo segmento, riportando il pubblico all’atmosfera degli esordi. Poi spazio all’energia di "Buona fortuna", al carattere di "Lettera da Berlino Est", alla malinconia di "Io e te per altri giorni" e al rock di "Canterò per te".
Il risultato è stato uno show scorrevole, energico, diviso per atmosfere e ricordi, ma tenuto insieme dall’impressione di assistere a una storia che continua a parlare a persone di età e generazioni diverse.
La ‘strana’ richiesta dei Pooh al pubblico
La sorpresa più grande, però, è arrivata nella parte più ‘visionaria’ della serata. Introducendo brani come "L’Aquila e il Falco" e "Parsifal", i Pooh hanno ricordato che il loro repertorio non è fatto soltanto di grandi canzoni d’amore, ma anche di pezzi complessi, pieni di sogni e ambizioni. "Siamo anche quelli che coltivano una parte visionaria e sognatrice, e grazie a questo nostro sentire sono nati brani lunghi anche parecchi minuti", hanno spiegato. E così è arrivata la richiesta insolita: "Quindi ora spegnete i telefonini e chiudete gli occhi".
Una proposta controcorrente, in un’epoca in cui ogni concerto viene raccontato attraverso gli schermi dei cellulari. La storica band ha invitato il pubblico a rinunciare per qualche minuto a video, fotografie e notifiche, per ascoltare davvero e immergersi nella musica.
"La musica è quell’emozione che riporta a momenti lontani", ha spiegato al pubblico Roby Facchientti, "lasciatevi trasportare, la musica va solo ascoltata, al resto ci pensa lei". E così tra cori, commozione e nostalgia, la Reggia di Caserta ha confermato che il sessantesimo anniversario dei Pooh non è soltanto una cifra da celebrare: ma la prova provata di un legame ancora vivo, purissimo, pronto a rinnovarsi a ogni canzone.
Potrebbe interessarti anche
I Pooh tornano live dopo il concerto annullato per i 60 anni: la possibile scaletta del concerto di Lucca
Dopo lo stop al concerto-evento per i 60 anni di carriera, la storica band torna dal...
Pooh - Un attimo ancora, capolavori e lacrime in Tv (con Mariasole Pollio) l’omaggio da brividi a Stefano D'Orazio e Valerio Negrini
In onda su Rai 3, dalle 21:15, il film ripercorre la carriera cinquantennale del gru...
Pooh, imprevisto durante il concerto a Riccione: il guasto tecnico cancella gli ultimi 40 minuti dello show, la band si scusa
Dopo il rinvio dello spettacolo a luglio per maltempo, anche la nuova data si è conc...
Pooh, Roby Facchinetti sbaglia il testo di “Pierre”: “Perdonatemi, mai successo prima”. È mistero sulla parola non rivelata
Il cantante dei Pooh ha raccontato sui social l’inaspettato fuori programma durante ...
Pooh, salta il concerto-evento per i 60 anni di carriera: cos’è successo e qual è la nuova data (già fissata)
L'appuntamento di Riccione del 21 luglio 2026 è stato spostato a causa di eventi atm...
Pooh 60 – La nostra storia su Canale 5: anticipazioni, ospiti e scaletta del concerto evento
Sabato in prima serata su Canale 5 arriva il concerto evento dei Pooh dall’Arena di ...
Radio Yoga Estate, la festa d’addio di Noemi: chi canta, scaletta ufficiale e la sfida (segnata) con i Pooh
Ultimo appuntamento per lo show musicale di Italia 1: Noemi ed Enrico Papi salutano ...
Pooh, polemica dopo lo stop al concertone dei 60 anni: “Inaccettabile, andava sospeso prima”. E Roby Facchinetti fa ‘mea culpa’
Dopo l'annullamento dell'esibizione prevista il 21 luglio, i fan del gruppo si sono ...