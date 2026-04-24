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Dalla scena dello specchio di Meryl Streep a Sydney Sweeney in Euphoria: quando il nudo cambia le regole del cinema... o forse no

Nel 1995 Meryl Streep proteggeva il proprio corpo ne I ponti di Madison County, oggi Sydney Sweeney lo espone in Euphoria con totale consapevolezza. Ma sono così diverse?

Diego Scappini

Diego Scappini

Giornalista

Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

Meryl Streep - I ponti di Madison County
Facebook - The Bridges of Madison County

Rivedere I ponti di Madison County oggi significa anche inciampare in un dettaglio che all’epoca passò quasi inosservato: il corpo nudo che vediamo nella scena dello specchio non è quello di Meryl Streep. Per quella scena, infatti, l’attrice pretese l’utilizzo di una controfigura. Non per pudore, non per moralismo, ma per una semplice questione di confine, quasi a ribadire "questo pezzo di me non entra nel film". Nel 1995 era un gesto normale, quasi banale. E Meryl Streep dopotutto era Meryl Streep: Clint Eastwood l’aveva voluta fortemente per la parte di Francesca, per cui decideva lei.

La Streep e il nudo che non c’era

Quella scelta racconta un’epoca in cui un’attrice poteva ancora stabilire limiti senza doverli giustificare. Il corpo non era contenuto, non era marketing, non era un asset narrativo. Era un territorio privato, e il cinema lo rispettava. La Streep non aveva bisogno di mostrarsi per essere credibile: bastava guardarla negli occhi.

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Jamie Lee Curtis, icona senza tabù

Eppure, negli stessi anni, qualcun’altra faceva l’opposto. Jamie Lee Curtis aveva trasformato il nudo in un linguaggio: dal topless di Una poltrona per due al fitness erotico di Perfect, fino alla striptease ironico e impacciato di True Lies. Non era provocazione, era controllo. Curtis usava il corpo come un attrezzo di scena, con una sicurezza che oggi fa ancora scuola.

Sweeney e il potere di decidere

Il cortocircuito arriva quando spostiamo lo sguardo su Sydney Sweeney. In Euphoria, il suo corpo è esposto molto più di quanto sarebbe mai stato quello della Streep. Ma la differenza non è nella quantità di pelle: è nel contesto. Sweeney lo ha detto più volte: "Quando giri quelle scene è tutto così tecnico e per niente romantico, mi sento completamente disconnessa da quella roba". E quando non vuole girare una scena di nudo, la produzione la ascolta. È la rivoluzione silenziosa dell’intimacy coordinator, una figura che negli anni ’90 nemmeno esisteva. Il punto non è se "prima era meglio" o se "oggi è troppo": il punto è che il corpo femminile è sempre stato un campo di battaglia, solo che cambiano le regole.

Il nudo consapevole che cambia le regole

Ed è qui che Sweeney diventa un unicum. Molte attrici – da Emily Ratajkowski in L’amore bugiardoGone Girl a Emilia Clarke nelle prime stagioni di Game of Thrones – hanno iniziato la carriera con scene di nudo per poi diventare più "caute" man mano che la fama cresceva. È un percorso classico: prima ti esponi, poi ti proteggi. Sweeney no. Lei ribalta il modello: non vive il nudo come una fase da superare, ma come una scelta consapevole, modulata, strategica. Non lo subisce, lo usa. È questo che la distingue: non la pelle mostrata, ma la proprietà del gesto.

E così I ponti di Madison County diventa davvero un ponte: tra un’epoca in cui il corpo era un tabù o un’arma, e un presente in cui è soprattutto una decisione. Ma libera, e sempre dell’attrice.

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