I Play Rocky, Sylvester Stallone scommette tutto su sé stesso ma Hollywood dice no: il trailer vi farà venire i brividi Il film diretto da Peter Farrelly racconta la scommessa che cambiò la vita di Sylvester Stallone: il trailer anticipa il dietro le quinte della nascita di Rocky.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’era una volta un ragazzo con un sogno impossibile in tasca. Si chiamava Sylvester Stallone, aveva scritto una sceneggiatura che avrebbe cambiato Hollywood, e si rifiutava categoricamente di cederla senza ottenere il ruolo principale. Tutti gli dicevano di no. Il trailer di I Play Rocky, il nuovo film di Peter Farrelly, arriva come un gancio destro dritto allo stomaco: Anthony Ippolito nei panni di uno Stallone giovane e affamato di gloria restituisce qualcosa di raro al cinema. Ma ciò che in tanti si chiedono: riuscirà il film a reggere il peso di una leggenda? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

I Play Rocky, il trailer del film con Anthony Ippolito mostra come nasce una leggenda

Un sogno apparentemente impossibile, una sceneggiatura rifiutata da Hollywood e la determinazione di un giovane attore destinato a diventare una leggenda: è questo il punto di partenza di I Play Rocky, il film che racconta la vera storia della nascita di Rocky, uno dei più grandi successi della storia del cinema. ll trailer mostra Sylvester Stallone prima della fama, quando era ancora un attore sconosciuto, deciso a portare sul grande schermo la storia di un pugile di provincia chiamato Rocky Balboa. Stallone scrive la sceneggiatura del film, ma si trova davanti a numerosi rifiuti da parte dell’industria cinematografica. Nonostante le difficoltà, rimane convinto che nessun altro possa interpretare quel personaggio e si batte per essere lui stesso il protagonista.

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Nel trailer, Anthony Ippolito interpreta Stallone e sorprende per la grande somiglianza fisica e vocale con l’attore originale. Ippolito è già noto per aver interpretato Al Pacino nella serie The Offer, e con questo ruolo torna a rappresentare una giovane icona del cinema degli anni Settanta. Anche Stephan James, nei panni di Carl Weathers, appare estremamente fedele all’interprete originale di Apollo Creed. Il film racconta quindi la sfida personale e professionale di Stallone, un uomo disposto a rischiare tutto pur di difendere la propria visione. La storia richiama lo stesso messaggio alla base di Rocky: non importa quanto sia forte il colpo ricevuto, ciò che conta è riuscire a resistere e continuare ad andare avanti. I Play Rocky presenta un cast composto da diversi attori, tra cui:

Matt Dillon

AnnaSophia Robb

PJ Byrne

Toby Kebbell

Tracy Letts

Jay Duplass

Dopo la diffusione delle prime immagini al CinemaCon e la presentazione di alcune sequenze al Festival di Cannes, Amazon MGM Studios ha annunciato l’uscita del film per il 6 novembre 2026, in concomitanza con la stagione dei premi cinematografici.

Il successo di Rocky

Il vero Rocky (1976) fu un successo mondiale: ottenne dieci nomination agli Oscar e vinse tre premi, tra cui quello per il miglior film. Il suo successo diede origine a una saga di sei film su Rocky e a tre spin-off della serie Creed, con Michel B. Jordan. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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