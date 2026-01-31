I Play Rocky, Sylvester Stallone ha dovuto superare molte sfide: il nuovo film della saga nasconde un omaggio I Play Rocky, il documentario dedicato alla leggenda di Rocky Balboa e a Sylvester Stallone, ha finalmente una data d'uscita che non è scelta a caso

CONDIVIDI

Il prossimo capitolo della longeva saga di Rocky ha finalmente trovato la data di uscita. I Play Rocky è un documentario biografico che racconta la vera storia di Sylvester Stallone e della sua esperienza nella realizzazione del film. Proprio come la trama dei film, che racconta la storia di un ‘perdente’ che non si arrende, Stallone ha dovuto superare molte sfide e dubbi per realizzarlo. Sarà Anthony Ippolito ad interpretare il giovane Stallone, che non solo ha interpretato Rocky Balboa, ma ne ha anche scritto la sceneggiatura. Il regista di Green Book, Peter Farrelly, dirige il documentario su una sceneggiatura di Peter Gamble.

I Play Rocky, annunciata la data d’uscita (che ha un significato importante)

E arriviamo dunque alla data d’uscita. Amazon MGM Studios ha annunciato che I Play Rocky debutterà nelle sale cinematografiche (in un numero limitato di sale) il 13 novembre 2026, seguito da un’uscita nazionale il 20 novembre. Una data che non è scelta a caso se si pensa che il film di debutto della saga uscì il 21 novembre 1976, giusto 50 anni prima. Il che rende I Play Rocky l’occasione perfetta per celebrare il 50° anniversario dell’inizio del franchise.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In realtà, a spoilerare la possibile data d’uscita di I Play Rocky è stato, qualche tempo fa in un post Instagram, ora cancellato, Scot Teller, che interpreta Burt Young nel film biografico. Teller ha infatti condiviso un video con una didascalia che recita: "Ci vediamo sul grande schermo a novembre 2026 […] Mantieni la tua cerchia ristretta con personaggi leggendari".

Rocky, una saga senza fine: dal cast del documentario agli spin-off

Nel cast di I Play Rocky, oltre al già citato protagonista, troviamo anche Stephan James nel ruolo di Carl Weathers, Matt Dillon in quello del padre di Stallone, Frank Stallone, Jr., e AnnaSophia Robb che interpreta la fidanzata di Stallone. Ci saranno anche Sasha Czack, Kiki Seto nel ruolo della co-protagonista Talia Shire, PJ Byrne nei panni del produttore Irwin Winkler, mentre Toby Kebbell sarà il produttore Robert Chartoff e infine Jay Duplass il regista di Rocky, John G. Avildsen.

I Play Rocky non è l’unico spin-off del franchise basato sul personaggio principale. Ci sono stati tre film con Michael B. Jordan nei panni di Adonis "Donnie" Creed, figlio di Apollo Creed. Stallone è apparso nei primi due capitoli, ma non nel terzo. Per quanto riguarda la realizzazione di Creed 4 , Jordan ha dichiarato di volerlo realizzare "prima o poi" , ma di dover garantire che ci sia una storia degna di un altro sequel. C’è però in progetto un altro spin-off, che avrà come protagonista la figlia di Adonis, Amara.

Potrebbe interessarti anche