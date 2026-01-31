Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

I Play Rocky, Sylvester Stallone ha dovuto superare molte sfide: il nuovo film della saga nasconde un omaggio

I Play Rocky, il documentario dedicato alla leggenda di Rocky Balboa e a Sylvester Stallone, ha finalmente una data d'uscita che non è scelta a caso

I Play Rocky, Anthony Ippolito sarà il nuovo Rocky Balboa nel film

Il prossimo capitolo della longeva saga di Rocky ha finalmente trovato la data di uscita. I Play Rocky è un documentario biografico che racconta la vera storia di Sylvester Stallone e della sua esperienza nella realizzazione del film. Proprio come la trama dei film, che racconta la storia di un ‘perdente’ che non si arrende, Stallone ha dovuto superare molte sfide e dubbi per realizzarlo. Sarà Anthony Ippolito ad interpretare il giovane Stallone, che non solo ha interpretato Rocky Balboa, ma ne ha anche scritto la sceneggiatura. Il regista di Green Book, Peter Farrelly, dirige il documentario su una sceneggiatura di Peter Gamble.

I Play Rocky, annunciata la data d’uscita (che ha un significato importante)

E arriviamo dunque alla data d’uscita. Amazon MGM Studios ha annunciato che I Play Rocky debutterà nelle sale cinematografiche (in un numero limitato di sale) il 13 novembre 2026, seguito da un’uscita nazionale il 20 novembre. Una data che non è scelta a caso se si pensa che il film di debutto della saga uscì il 21 novembre 1976, giusto 50 anni prima. Il che rende I Play Rocky l’occasione perfetta per celebrare il 50° anniversario dell’inizio del franchise.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

In realtà, a spoilerare la possibile data d’uscita di I Play Rocky è stato, qualche tempo fa in un post Instagram, ora cancellato, Scot Teller, che interpreta Burt Young nel film biografico. Teller ha infatti condiviso un video con una didascalia che recita: "Ci vediamo sul grande schermo a novembre 2026 […] Mantieni la tua cerchia ristretta con personaggi leggendari".

Rocky, una saga senza fine: dal cast del documentario agli spin-off

Nel cast di I Play Rocky, oltre al già citato protagonista, troviamo anche Stephan James nel ruolo di Carl Weathers, Matt Dillon in quello del padre di Stallone, Frank Stallone, Jr., e AnnaSophia Robb che interpreta la fidanzata di Stallone. Ci saranno anche Sasha Czack, Kiki Seto nel ruolo della co-protagonista Talia Shire, PJ Byrne nei panni del produttore Irwin Winkler, mentre Toby Kebbell sarà il produttore Robert Chartoff e infine Jay Duplass il regista di Rocky, John G. Avildsen.

I Play Rocky non è l’unico spin-off del franchise basato sul personaggio principale. Ci sono stati tre film con Michael B. Jordan nei panni di Adonis "Donnie" Creed, figlio di Apollo Creed. Stallone è apparso nei primi due capitoli, ma non nel terzo. Per quanto riguarda la realizzazione di Creed 4 , Jordan ha dichiarato di volerlo realizzare "prima o poi" , ma di dover garantire che ci sia una storia degna di un altro sequel. C’è però in progetto un altro spin-off, che avrà come protagonista la figlia di Adonis, Amara.

Potrebbe interessarti anche

I Play Rocky, Anthony Ippolito sarà il nuovo Rocky Balboa nel film

Scelto l'erede di Sylvester Stallone: ecco chi sarà il nuovo Rocky Balboa nel film I Play Rocky su Prime Video

Amazon MGM ha scelto l'attore che interpreterà un giovane Sylvester Stallone nel nuo...
Michael B. Jordan ha annunciato che verrà realizzato una serie spin-off su Amara Creed (figlia di Adonis)

Creed avrà una serie spin-off: la figlia di Adonis (Amara) rivoluzionerà tutto il franchise

Amara Creed diventa protagonista del primo spin-off targato Amazon: la giovane prome...
Sylvester Stallone e la storia del film Rocky: tutti i segreti

I segreti di Rocky su Prime Video: dal rifiuto ricevuto da Sylvester Stallone alla lotta per il film

Rocky è oggi una saga iconica del cinema, ma ha vissuto una genesi complicata in cui...
Can Yaman contro Simona Ventura: cosa succede stasera in TV

Can Yaman contro Simona Ventura: cosa succede stasera in TV

Cosa vedere in TV stasera, lunedì 1 dicembre 2025? Il bell'attore turco interpreta S...
Napoli GialappaShow

Stasera in tv (22 dicembre), la Supercoppa Italiana su Italia 1 sfida GialappaShow su Sky e TV8

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 22 dicembre: Quart...
NCIS, Paramount rinnova il franchise con tre serie

Paramount non rinuncia a NCIS: il franchise torna con una grande novità che scatena l'entusiasmo dei fan

Paramount sorprende tutti e rilancia NCIS: la serie originale e gli spin-off Origins...
Svelato il giovane John Rambo: scelta la star che sostituirà Stallone nel prequel

John Rambo, Stallone ha trovato il suo degno erede in un'amatissima star internazionale: il poster da urlo

Noah Centineo sfida il mito: sarà lui ad interpretare il giovane John Rambo nel film...
Stasera in tv (15 dicembre), Can Yaman contro Simona Ventura (c'entra pure Giletti)

Stasera in tv (15 dicembre), Can Yaman contro Simona Ventura (c'entra pure Giletti)

Cosa vedere in TV stasera, lunedì 15 dicembre 2025: Sandokan contro il Grande Fratel...
Laura Chiatti e Roberto Benigni

Stasera in tv (29 dicembre), Laura Chiatti e Marco Bocci sfidano Jason Momoa e il cult di Troisi e Benigni

Cosa vedere oggi: La torre di Babele su La7, Cash or Trash sul Nove e Will Hunting s...

Personaggi

Edoardo Miulli

Edoardo Miulli
Maria Chiara Augenti

Maria Chiara Augenti
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Finn Wolfhard

Finn Wolfhard

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963