Scelto l'erede di Sylvester Stallone: ecco chi sarà il nuovo Rocky Balboa nel film I Play Rocky su Prime Video
Amazon MGM ha scelto l'attore che interpreterà un giovane Sylvester Stallone nel nuovo film che racconterà le origini della saga di Rocky Balboa: quando uscirà
Rocky Balboa torna con un nuovo film e anche un protagonista che non sarà Sylvester Stallone: è infatti in arrivo I Play Rocky, pellicola di Amazon MGM Studios con un nuovo e giovane attore. Secondo Deadline, sarà Anthony Ippolito a vestire i panni del giovane Stallone prima del grande successo. Il film racconterà infatti il periodo in cui l’attore, ancora un volto emergente, cerca di sfondare nel mondo del cinema con una sceneggiatura scritta di suo pugno: proprio Rocky.
I Play Rocky: la trama del film sul giovane Sylvester Stallone
"Un attore in difficoltà, con il viso parzialmente paralizzato e un impedimento nel parlare, scrive una sceneggiatura che un grande studio cinematografico vuole acquistare, ma lui si rifiuta di venderla a meno che non gli venga assegnato il ruolo principale", si legge nella sinossi ufficiale del film. Per questa sceneggiatura, Stallone riceverà un’offerta in denaro molto importante, che però rifiuta quando viene a sapere che non sarebbe stato lui ad interpretare il protagonista. Così, lavora per pochi spiccioli per realizzare lui stesso il film e interpretare Rocky. "Il film diventa il più grande successo al botteghino del 1976, ottenendo 10 nomination all’Oscar e vincendo il premio come Miglior Film. La vera storia della realizzazione dell’iconico film Rocky", si legge.
Tornando a Anthony Ippolito, è un attore emergente noto per aver interpretato il ruolo di Al Pacino in The Offer, prodotto da Paramount+. Ha anche recitato in Purple Hearts di Netflix, ha interpretato il giovane Adam Sandler in Pixels e ha recitato nella serie Deadbeat.
Il successo di Rocky Balboa e dove vedere i film in streaming
Rocky uscì nelle sale con un budget di 1,1 milioni di dollari e incassò 225 milioni di dollari al botteghino. Il film diede vita a un franchise che portò ad altri cinque capitoli fino al 2006. Da lì in poi, divenne una serie spin-off di tre film, Creed, con protagonista Michael B. Jordan. I dettagli sul cast del film I Play Rocky sono ancora segreti. Peter Farrelly dirigerà la pellicola con Toby Emmerich e Christian Baha come produttori. La sceneggiatura è firmata da Peter Gamble.
Tutta la saga di Rocky è disponibile in streaming su Prime Video, previo abbonamento. Sulla stessa piattaforma è anche disponibile Creed.
