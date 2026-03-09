I migliori giorni, disavventure e tradimenti nella commedia con Luca Argentero e Claudia Gerini Una commedia a episodi che racconta vizi, ipocrisie e contraddizioni dell’Italia contemporanea, con tante super star del cinema nostrano.

In I migliori giorni, film corale diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, quattro episodi ambientati durante diverse festività, Natale, Capodanno, San Valentino e l’8 marzo, mettono in scena relazioni sentimentali, tensioni familiari e ambizioni personali che emergono proprio nei momenti in cui "dovremmo" essere più felici. Nel ricco cast spiccano Luca Argentero e Claudia Gerini, protagonisti di alcune delle storie che intrecciano ironia e disincanto, insieme a un gruppo di interpreti molto amati dal pubblio. Per saperne di più segui il video completo.

I migliori giorni va in onda stasera stesso, su Cine 34 alle 21:00.

