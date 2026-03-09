Trova nel Magazine
I migliori giorni, disavventure e tradimenti nella commedia con Luca Argentero e Claudia Gerini

Una commedia a episodi che racconta vizi, ipocrisie e contraddizioni dell’Italia contemporanea, con tante super star del cinema nostrano.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

In I migliori giorni, film corale diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, quattro episodi ambientati durante diverse festività, Natale, Capodanno, San Valentino e l’8 marzo, mettono in scena relazioni sentimentali, tensioni familiari e ambizioni personali che emergono proprio nei momenti in cui "dovremmo" essere più felici. Nel ricco cast spiccano Luca Argentero e Claudia Gerini, protagonisti di alcune delle storie che intrecciano ironia e disincanto, insieme a un gruppo di interpreti molto amati dal pubblio. Per saperne di più segui il video completo.
I migliori giorni va in onda stasera stesso, su Cine 34 alle 21:00.

