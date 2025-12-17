MGM+ riscrive la storia del western: I Magnifici Sette tornano in tv con il creatore di Heroes Il remake de I Magnifici Sette porta su MGM+ una nuova squadra di coraggiosi mercenari pronti a combattere ingiustizie e sfide nella frontiera del 1880.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il genere western sta tornando ‘di moda’ anche sulle piattaforme streaming. Dopo la conclusione di Billy The Kid, sembra che MGM+ abbia ordinato il via libera a una nuova serie drammatica, I Magnifici Sette, basata proprio sull’iconico film del 1960, e composta da otto episodi. Senza dubbio, si tratta di una bellissima notizia per gli amanti di questo genere, quindi, proseguite la lettura per scoprire tutti i dettagli.

I Magnifici Sette, cosa sappiamo sulla nuova serie di MGM+

I Magnifici Sette arriveranno presto in TV: MGM+ ha approvato una serie drammatica di otto episodi ispirata al celebre film western del 1960 diretto da John Sturges. Questo progetto rappresenta una nuova interpretazione rispetto a quella precedentemente sviluppata da Nic Pizzolatto (True Detective). La serie sarà scritta da Tim Kring (Touch) e prodotta esecutivamente da lui insieme a Donald De Line, Lawrence Mirisch e Bruce Kaufman. La produzione, a cura di MGM+ Studios e MGM Television Studios, inizierà a giugno e la serie sarà trasmessa da MGM+ in questi paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Germania, Brasile, Messico, Colombia e Cile.

Trama della serie I Magnifici Sette

Stando ai primi dettagli riportati da Deadline, la serie è ambientata nella frontiera americana del 1880, e racconta di un pacifico villaggio quacchero massacrato da sicari al servizio di un crudele proprietario terriero. Sette mercenari imperfetti vengono assunti dalla comunità per proteggerla. Mentre si preparano a difendere il villaggio, i protagonisti devono confrontarsi con un dilemma morale: se usare o meno la violenza per difendere chi pratica la non violenza. La serie esplora ciascun membro dei Sette, le loro motivazioni e i rischi della missione. Riguardo al cast, non sappiamo ancora chi saranno gli attori coinvolti nel progetto poiché è alle primissime fasi.

Michael Wright, responsabile di MGM+, ha espresso il suo entusiasmo per questa serie: "Tim Kring è un maestro della narrazione. Tim, Donald De Line, Larry Mirisch e Bruce Kaufman hanno creato una serie che trasmette l’energia di un western classico, rende omaggio all’eredità del film originale e ne riafferma i temi senza tempo: il potere dell’unità contro l’oppressione e gli eroi imperfetti che trovano la redenzione aiutando chi non può farcela da solo".

Il cast del film del 1960 e dove vederlo in streaming

Nel celebre film del 1960, diretto da John Sturges, troviamo i seguenti attori:

Yul Brynner

Horst Buchholz

Steve McQueen

Charles Bronson

Robert Vaughn

Brad Dexter

James Coburn

Eli Wallach

Vladimir Sokoloff

Rico Alaniz

Val Avery

Jorge Martínez de Hoyos

Rosenda Monteros

In attesa della serie, potete (ri)vedere il film I Magnifici Sette in streaming sulle seguenti piattaforme: Prime Video e Apple TV.

