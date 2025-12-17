MGM+ riscrive la storia del western: I Magnifici Sette tornano in tv con il creatore di Heroes
Il remake de I Magnifici Sette porta su MGM+ una nuova squadra di coraggiosi mercenari pronti a combattere ingiustizie e sfide nella frontiera del 1880.
Il genere western sta tornando ‘di moda’ anche sulle piattaforme streaming. Dopo la conclusione di Billy The Kid, sembra che MGM+ abbia ordinato il via libera a una nuova serie drammatica, I Magnifici Sette, basata proprio sull’iconico film del 1960, e composta da otto episodi. Senza dubbio, si tratta di una bellissima notizia per gli amanti di questo genere, quindi, proseguite la lettura per scoprire tutti i dettagli.
I Magnifici Sette, cosa sappiamo sulla nuova serie di MGM+
I Magnifici Sette arriveranno presto in TV: MGM+ ha approvato una serie drammatica di otto episodi ispirata al celebre film western del 1960 diretto da John Sturges. Questo progetto rappresenta una nuova interpretazione rispetto a quella precedentemente sviluppata da Nic Pizzolatto (True Detective). La serie sarà scritta da Tim Kring (Touch) e prodotta esecutivamente da lui insieme a Donald De Line, Lawrence Mirisch e Bruce Kaufman. La produzione, a cura di MGM+ Studios e MGM Television Studios, inizierà a giugno e la serie sarà trasmessa da MGM+ in questi paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Germania, Brasile, Messico, Colombia e Cile.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Trama della serie I Magnifici Sette
Stando ai primi dettagli riportati da Deadline, la serie è ambientata nella frontiera americana del 1880, e racconta di un pacifico villaggio quacchero massacrato da sicari al servizio di un crudele proprietario terriero. Sette mercenari imperfetti vengono assunti dalla comunità per proteggerla. Mentre si preparano a difendere il villaggio, i protagonisti devono confrontarsi con un dilemma morale: se usare o meno la violenza per difendere chi pratica la non violenza. La serie esplora ciascun membro dei Sette, le loro motivazioni e i rischi della missione. Riguardo al cast, non sappiamo ancora chi saranno gli attori coinvolti nel progetto poiché è alle primissime fasi.
Michael Wright, responsabile di MGM+, ha espresso il suo entusiasmo per questa serie: "Tim Kring è un maestro della narrazione. Tim, Donald De Line, Larry Mirisch e Bruce Kaufman hanno creato una serie che trasmette l’energia di un western classico, rende omaggio all’eredità del film originale e ne riafferma i temi senza tempo: il potere dell’unità contro l’oppressione e gli eroi imperfetti che trovano la redenzione aiutando chi non può farcela da solo".
Il cast del film del 1960 e dove vederlo in streaming
Nel celebre film del 1960, diretto da John Sturges, troviamo i seguenti attori:
- Yul Brynner
- Horst Buchholz
- Steve McQueen
- Charles Bronson
- Robert Vaughn
- Brad Dexter
- James Coburn
- Eli Wallach
- Vladimir Sokoloff
- Rico Alaniz
- Val Avery
- Jorge Martínez de Hoyos
- Rosenda Monteros
In attesa della serie, potete (ri)vedere il film I Magnifici Sette in streaming sulle seguenti piattaforme: Prime Video e Apple TV.
Potrebbe interessarti anche
Dopo Ballando con le stelle, Federica Nargi "infiamma" Amazon Prime Video: il trailer
Federica Nargi entra nel cast della seconda stagione di Red Carpet su Amazon Prime V...
Amazon riaccende lo Stargate: nuova serie epica in arrivo su Prime Video
Stargate ritorna su Prime Video: Martin Gero e il team originale riportano il celebr...
Kevin Costner vola a Washington: sarà il presidente degli Stati Uniti
Kevin Costner pronto a diventare Bill Clinton: l'acclamata star americana sarà il pr...
Tomb Raider, un'icona del cinema si unisce al cast della serie tv e rilancia il mito di Lara Croft
Sigourney Weaver in trattative per affiancare Sophie Turner nella serie Prime Video:...
Amazon Prime Video, Nicolas Cage più cupo che mai: la serie evento che infiammerà il 2026
Prime Video accende l’hype per il 2026 con i primi poster di Spider-Noir: Nicolas Ca...
Amazon Prime Video, Sabrina Ferilli travolge Christian De Sica con la sensualità in questa attesissima serie TV
Continuano le avventure dei Bremer, Alfonso e Giacomo, insidiati dalla comparsa nell...
Nicole Kidman sfida Jamie Lee Curtis nella serie di Amazon Prime Video: la tensione è alle stelle
Nicole Kidman torna sul piccolo schermo con Jamie Lee Curtis: le prime foto di Scarp...
Uno dei romanzi più hot del momento diventerà un film: la storia proibita di Jessica Warman è realtà
La sceneggiatrice Rebecca Webb porterà sul grande schermo il romanzo young adult di ...