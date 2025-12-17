Trova nel Magazine
MGM+ riscrive la storia del western: I Magnifici Sette tornano in tv con il creatore di Heroes

Il remake de I Magnifici Sette porta su MGM+ una nuova squadra di coraggiosi mercenari pronti a combattere ingiustizie e sfide nella frontiera del 1880.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il genere western sta tornando ‘di moda’ anche sulle piattaforme streaming. Dopo la conclusione di Billy The Kid, sembra che MGM+ abbia ordinato il via libera a una nuova serie drammatica, I Magnifici Sette, basata proprio sull’iconico film del 1960, e composta da otto episodi. Senza dubbio, si tratta di una bellissima notizia per gli amanti di questo genere, quindi, proseguite la lettura per scoprire tutti i dettagli.

I Magnifici Sette, cosa sappiamo sulla nuova serie di MGM+

I Magnifici Sette arriveranno presto in TV: MGM+ ha approvato una serie drammatica di otto episodi ispirata al celebre film western del 1960 diretto da John Sturges. Questo progetto rappresenta una nuova interpretazione rispetto a quella precedentemente sviluppata da Nic Pizzolatto (True Detective). La serie sarà scritta da Tim Kring (Touch) e prodotta esecutivamente da lui insieme a Donald De Line, Lawrence Mirisch e Bruce Kaufman. La produzione, a cura di MGM+ Studios e MGM Television Studios, inizierà a giugno e la serie sarà trasmessa da MGM+ in questi paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Germania, Brasile, Messico, Colombia e Cile.

Trama della serie I Magnifici Sette

Stando ai primi dettagli riportati da Deadline, la serie è ambientata nella frontiera americana del 1880, e racconta di un pacifico villaggio quacchero massacrato da sicari al servizio di un crudele proprietario terriero. Sette mercenari imperfetti vengono assunti dalla comunità per proteggerla. Mentre si preparano a difendere il villaggio, i protagonisti devono confrontarsi con un dilemma morale: se usare o meno la violenza per difendere chi pratica la non violenza. La serie esplora ciascun membro dei Sette, le loro motivazioni e i rischi della missione. Riguardo al cast, non sappiamo ancora chi saranno gli attori coinvolti nel progetto poiché è alle primissime fasi.

Michael Wright, responsabile di MGM+, ha espresso il suo entusiasmo per questa serie: "Tim Kring è un maestro della narrazione. Tim, Donald De Line, Larry Mirisch e Bruce Kaufman hanno creato una serie che trasmette l’energia di un western classico, rende omaggio all’eredità del film originale e ne riafferma i temi senza tempo: il potere dell’unità contro l’oppressione e gli eroi imperfetti che trovano la redenzione aiutando chi non può farcela da solo".

Il cast del film del 1960 e dove vederlo in streaming

Nel celebre film del 1960, diretto da John Sturges, troviamo i seguenti attori:

  • Yul Brynner
  • Horst Buchholz
  • Steve McQueen
  • Charles Bronson
  • Robert Vaughn
  • Brad Dexter
  • James Coburn
  • Eli Wallach
  • Vladimir Sokoloff
  • Rico Alaniz
  • Val Avery
  • Jorge Martínez de Hoyos
  • Rosenda Monteros

In attesa della serie, potete (ri)vedere il film I Magnifici Sette in streaming sulle seguenti piattaforme: Prime Video e Apple TV.

