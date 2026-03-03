New York come Atene, un raduno di gang degenera in guerriglia urbana: I guerrieri della notte in streaming e home video Un’odissea urbana tra mito e realtà: il film di Walter Hill che ha trasformato le bande di strada in un racconto senza tempo.

Ci sono film che raccontano una storia e film che portano sullo schermo dei movimenti. I guerrieri della notte appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Diretto da Walter Hill e uscito nel 1979, il film è diventato negli anni un cult capace di influenzare cinema, musica, fumetti, videogiochi e perfino la moda urbana. Ma la forza centrale del lungometraggio non sta soltanto nell’estetica pop o nelle bande dai costumi memorabili: sta nella trasformazione di una notte qualunque in un’odissea urbana.

La giungla urbana Una versione moderna dell’Anabasi

La trama è semplice e potentissima. I Warriors, una gang di Coney Island, vengono accusati ingiustamente dell’omicidio del leader carismatico Cyrus durante un raduno di bande nel Bronx. Da quel momento, devono attraversare tutta New York per tornare a casa, inseguiti da decine di gang rivali e dalla polizia. È una fuga, ma anche un viaggio iniziatico.

Il film trasforma la città in un pericoloso labirinto, dove ogni quartiere è un territorio nemico e ogni incontro può essere fatale. Non esistono luoghi neutri: metropolitane, parchi, strade, stazioni diventano arene di scontro.

Dietro la violenza e l’azione si nasconde una struttura narrativa sorprendentemente classica. I guerrieri della notte è una reinterpretazione moderna dell’Anabasi di Senofonte: un gruppo di guerrieri isolati in territorio ostile che deve tornare a casa attraversando linee nemiche.

I Warriors sono soldati di un esercito sconfitto, costretti a cavarsela senza alleati. Ogni quartiere attraversato rappresenta una prova, ogni banda incontrata una diversa forma di minaccia.

Il viaggio diventa una metafora della sopravvivenza urbana, ma anche del passaggio dall’adolescenza all’età adulta. I protagonisti partono come membri di una gang e arrivano come individui segnati dall’esperienza. Non c’è gloria nella loro impresa, solo la necessità di tornare vivi.

Le gang come tribù urbane

Uno degli elementi più affascinanti del film è la rappresentazione delle gang come tribù con identità visive fortissime. I Baseball Furies con i volti dipinti, i Lizzies, i Punks sui pattini, gli Orphans: ognuno ha un’estetica distintiva, quasi fumettistica.

Hill evita il realismo sociologico per costruire un vero e proprio universo stilizzato, che porta lo spettatore in un mondo sospeso tra realtà e fantasia. Non si tratta infatti della vera New York, ma una versione mitizzata e notturna – portata all’estremo – popolata da figure che sembrano uscite da un brutto sogno violento. Questa scelta ha reso di fatto il film immortale. Se fosse stato girato come uno dei tanti drammi urbani proposti negli anni, probabilmente sarebbe invecchiato male. Invece, la sua dimensione quasi surreale lo mantiene sempre attuale.

Un elemento spesso sottovalutato è la presenza della misteriosa DJ radiofonica che commenta gli eventi durante la notte. La sua voce accompagna il viaggio dei Warriors, trasformando la caccia all’uomo in uno spettacolo collettivo. La radio rende la città un organismo vivente, connesso e consapevole di ciò che accade nelle sue viscere notturne.

Un ritratto della New York anni ’70, ma decisamente più brutale

Il film è anche una fotografia potentissima di una città sull’orlo del collasso. Alla fine degli anni Settanta, New York era segnata da crisi economica, criminalità e tensioni sociali. Hill, come dicevamo, porta quell’atmosfera di pericolo sullo schermo e la amplifica fino a trasformarla in qualcosa di unico. Le strade vuote, le metropolitane sporche, le luci al neon, i quartieri deserti: tutto porta lo spettatore a vivere un senso di isolamento e minaccia. La città non è quindi solo lo sfondo, è l’antagonista principale di tutti i protagonisti.

Uno dei motivi per cui il film fece discutere alla sua uscita fu la rappresentazione della violenza. Questa si presenta coreografica, gli scontri tra gang sembrano danze di guerra più che risse da strada. Il film non condanna apertamente la violenza, ma non la glorifica neppure. La presenta come un linguaggio inevitabile in un mondo senza alternative. Tuttavia, il film fu accusato di incitare alla violenza e venne associato a episodi di disordini nelle sale cinematografiche.

Dove vedere il film oggi

Il film è disponibile in diverse edizioni home video restaurate, tra cui il cofanetto speciale distribuito da Plaion Pictures – che potete vedere nel video – ricco di contenuti extra e memorabilia. In streaming, attualmente, è disponibile per la visione su Paramount+. Il lungometraggio è inoltre disponibile a noleggio o acquisto digitale su Tim Vision, AppleTV e Prime Video.

