I Gemelli 2, la storia tormentata del sequel dell'iconico film con Schwarzenegger e DeVito: perché tutto è sfumato I Gemelli, l'iconico film con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito torna a far discutere: dal sequel sfumato al nuovo progetto della coppia

Una delle coppie più iconiche della commedia degli anni ’80 è sicuramente quella composta da Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito. Seppur apparsi insieme in pochi film, il duo ha conquistato il pubblico, tanto che decenni dopo l’ultima collaborazione c’è chi ancora spera di rivederlo sullo schermo insieme. Uno di questi film amati dal pubblico è I Gemelli, una commedia del 1988 che in poco tempo diventa un classico degli anni 80′. Il film è talmente apprezzato dal pubblico che, per anni, si spera in un sequel, che arriva effettivamente ad essere progettato.

Il Gemelli 2, perché il film sequel con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito è saltato

Triplets, questo avrebbe dovuto essere il titolo de I Gemelli 2. Per anni si è parlato del progetto, che era effettivamente in piedi, ma qualcosa è andato poi storto e tutto è sfumato. Le prime indiscrezioni sulla reunion di Schwarzenegger e DeVito risalgono al 2012, ma solo nel 2018 è giunto il primo aggiornamento significativo sul progetto, secondo il quale Eddie Murphy avrebbe interpretato il ruolo del nuovo fratello dei due protagonisti. Nel 2021, Tracy Morgan ha però preso il posto di Murphy, e lo sviluppo ha preso ufficialmente il via, tanto da lanciare poi una prima clip di Triplets, in cui Schwarzenegger faceva uno scherzo al suo co-protagonista DeVito.

Tutto cambia nel 2022, con la morte di Ivan Reitman, regista de I Gemelli. Dopo il lutto, Schwarzenegger ha comunque assicurato che il progetto sarebbe proseguito con un nuovo regista, il figlio sceneggiatore e regista di Reitman, Jason, ma tutto è poi sfumato. È stato proprio Schwarzenegger, due anni fa, a rivelare che I Gemelli 2, che l’avrebbe rivisto insieme a Danny DeVito, non sarebbe andato in scena, e tutto per ‘colpa’ di Jason Reitman. "Jason Reitman ha fatto un casino! – ha pubblicamente dichiarato – Ha letteralmente bloccato il progetto quando suo padre è morto. Suo padre lo voleva davvero tanto. Io lo volevo davvero tanto. Danny DeVito lo voleva davvero tanto. Avevamo i finanziamenti. Quando suo padre è morto, Jason dice: ‘Non mi è mai piaciuta l’idea’ e l’ha messa da parte."

Il legame con Ivan Reitman, padre di Jason e regista de I Gemelli, era forte al punto tale che gli attori non se la sono sentita di continuare il progetto senza di lui o, comunque, senza un Reitman alla regia. Motivo per il quale hanno abbandonato il progetto del sequel. In quella stessa occasione, Schwarzenegger ha però ammesso di essere già a lavoro per mettere in piedi un altro film con DeVito, perché "è così divertente lavorare con lui ed è così talentuoso". Di questo film, al momento, sappiamo poco. Schwarzenegger ha ammesso che, proprio quest’anno, avrebbe iniziato a produrre questa nuova pellicola con DeVito ma, al momento, non si conosce altro.

Schwarzenegger e DeVito, i successi sullo schermo e la grande amicizia

Ma torniamo a I Gemelli. Arnold Schwarzenegger era la più grande star d’azione del pianeta quando decise di recitare in questa commedia che lo vedeva al fianco di DeVito nei panni di improbabili fratelli. La storia del film ruota attorno a un esperimento genetico fallito, condotto negli anni ’50 per creare un "bambino perfetto" utilizzando il DNA di sei uomini eccezionali. Il risultato non è stato un super-bambino, ma due gemelli eterozigoti, separati alla nascita. Julius Benedict (Arnold Schwarzenegger), gemello che ha assorbito tutti i tratti genetici positivi. È, infatti, fisicamente imponente, muscoloso, intellettualmente brillante e colto. L’altro gemello è Vincent Benedict (Danny DeVito), che ha invece assorbito le caratteristiche meno desiderabili. È basso, tozzo, volgare e vive a Los Angeles come un piccolo truffatore e ruba-macchine in debito con un criminale.

I due attori protagonisti sono anche grandi amici nella vita reale e hanno espresso più volte il desiderio di tornare a lavorare insieme. Oltre al film I Gemelli hanno collaborato nel film Junior del 1994, altro grande successo in cui Schwarzenegger interpreta il Dr. Alex Hesse, uno scienziato che accetta di sottoporsi al primo esperimento di gravidanza maschile, con il suo collega e amico, interpretato da DeVito (Dr. Larry Arbogast).

