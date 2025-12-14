I film più visti in streaming su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus dall'8 al 14 dicembre I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consiglio per passare una serata quando non sapete cosa vedere

Ben trovati col consueto appuntamento settimanale con la rubrica che vi dà una mano a navigare l’oceano di contenuti delle varie piattaforme streaming. Siete indecisi su cosa guardare stasera? Non c’è problema, ci pensiamo noi con la lista dei film più visti in streaming disponibili su Netflix, Disney Plus e Amazon Prime Video. Come sempre, vi parleremo nel dettaglio dei primi due film per ognuno, indicando però anche il resto della top 5. Si tratta come sempre di un elenco soggetto alla variabilità delle visualizzazioni e che potrebbe quindi cambiare.

I film più visti su Netflix

My Secret Santa (2025)

Un’energica madre single in cerca di lavoro, interpretata da Alexandra Breckenridge, decide di vestirsi da uomo per diventare un Babbo Natale stagionale in una stazione sciistica di lusso. Ma quando si innamora del direttore dell’albergo, sorgono complicazioni che potrebbero rovinare tutto. Nel cast anche Ryan Eggold, Tia Mowry e Diana Maria Riva.

Jay Kelly (2025)

George Clooney è Jay Kelly, attore di grande talento ma sul viale del tramonto. Per raggiungere la fama e inseguire l’agognata recitazione ha trascurato la famiglia e gli affetti. Ha un manager che gli è molto legato, Ron (Adam Sandler), che considera un grande amico e una preziosa ufficio stampa, Liz (Laura Dern), sempre pronta per risolvere ogni problema. Dopo l’ultimo film ha del tempo, che vorrebbe spendere con le figlia Jessica e Daisy. Con quest’ultima è convinta di avere un maggiore legame, ma lei ha già programmato un viaggio in Europa a cui non vuole rinunciare per un padre che non c’è mai. A complicare ulteriormente le cose, Jay scopre che Peter Schneider (Jim Broadbent), l’anziano regista che lo aveva scoperto facendolo diventare una star, è morto improvvisamente. Sconvolto, l’uomo parte per un viaggio di riscoperta emotiva e personale.

My Secret Santa (2025) Jay Kelly (2025) Una terapia di gruppo (2024) Bridget Jones – Mad about the boy (2025) Troll 2 (2025)

I film più visti su Disney Plus

Zootropolis (2016)

Nel mondo degli animali, i predatori vivono in armonia con gli erbivori. Judy, in questo nuovo contesto, è una coniglietta che sogna di diventare agente di polizia. Nick è una volpe che vive di espedienti nella capitale, Zootropolis, dove Judy, dopo un estenuante training in accademia, approda come ausiliaria del traffico. Inaspettatamente, toccherà a loro due risolvere un mistero legato alla scomparsa di 14 animali e che potrebbe mettere a repentaglio la pace in città. Disney analizza l’uso della paura come strumento di governo declinandola in salsa "pelosetta".

Mamma ho perso l’aereo (1990)

La famiglia McAllister si sta preparando per partire per una vacanza in perfido natalizio. Nella fretta e nel caos che ne consegue, il piccolo Kevin (Macaulay Culkin) viene lasciato da solo a casa. Dopo un’iniziale euforia per l’assenza dei genitori, che gli permette di darsi alla pazza gioia, il ragazzino scopre che due ladri hanno intenzione di rapinare la ricca villa. Impronta così un piano astuto e numerosi tranelli per tenere alla larga i topi d’appartamento.

Zootropolis (2016) Mamma ho perso l’aereo (1990) Il Grinch (2000) Mamma ho riperso l’aereo (1992) I Fantastici Quattro: Gli inizi (2025)

I film più visti su Amazon Prime Video

Karate Kid: Legends (2025)

A seguito della dolorosa morte del fratello, Li Fong (Ben Wang) è costretto a lasciare la scuola di Kung Fu di Pechino, dov’è considerato una promessa, e trasferirsi a New York. Una sera entra dentro il locale "Victory Pizza" gestito da Victor, un tempo ottimo pugile e ora perseguitato dal suo strozzino, dove conosce sua figlia Mia. I due stringono una solida amicizia. Mentre sono assieme in metropolitana, Li è colpito a tradimento da Conor, ex della ragazza e campione di karate in match spesso clandestini. Nonostante l’opposizione della madre, Li chiede aiuto al maestro Mr.Han (Jackie Chan) per allenarsi in vista del torneo 5 Buroughs dove è strafavorito Conor.

Clean (2022)

Un netturbino di nome Clean (Adrien Brody), una volta un pericoloso sicario, è tormentato dal proprio violento passato. Ogni giorno cerca di fare ammenda per i propri crimini, ma si trova costretto a tornare ad abbracciare la violenza per proteggere una ragazzina da un potente boss della criminalità locale, scatenando una nuova spirale di sangue e vendetta.

Karate Kid: Legends (2025) Clean (2022) Natale senza Babbo (2025) Oh. What. Fun. (2025) Il Grinch (2000)

