I 10 film più visti in streaming su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus dal 15 al 21 dicembre I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consiglio per passare una serata quando non sapete cosa vedere

Netflix

Rieccoci col solito appuntamento settimanale con la rubrica che vi dà una mano a navigare l’oceano di contenuti delle varie piattaforme streaming. Siete indecisi su cosa guardare stasera? Non c’è problema, ci pensiamo noi con la lista dei film più visti in streaming disponibili su Netflix, Disney Plus e Amazon Prime Video. Come sempre, vi parleremo nel dettaglio dei primi due film per ognuno, indicando però anche il resto della top 5. Si tratta come sempre di un elenco soggetto alla variabilità delle visualizzazioni e che potrebbe quindi cambiare.

I film più visti su Netflix

Wake Up Dead Man: Knives Out (2025)

Terzo capitolo della saga scritta e diretta da Rian Johnson e con protagonista l’istrionico detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig. Questa volta, Blanc è chiamato a risolvere lo spinoso caso della morte di Monsignor Wicks (Josh Brolin), ucciso in circostanze impossibili durante la funzione del Venerdì Santo. Incolpato del delitto è il giovane prete Jud Duplenticy (Josh O’Connor), da poco arrivato nella parrocchia. La comunità, rigida e chiusa, è caratterizzata da alcuni assidui frequentatori delle funzioni di Wicks, e ognuno serba un pericoloso segreto. A cominciare dal Monsignore.

Me contro Te – Il film: Operazione Spie (2024)

L’alleanza dei malvagi (il Signor S, Perfidia, Viperiana e Serpe) vuole distruggere la terra facendo ricadere la colpa su Luì e Sofì. I due vengono subito giudicati come criminali dalla presentatrice di un telegiornale. Per salvarsi e sventare il piano malefico, viaggiano indietro nel tempo e arrivano davanti il liceo scientifico Newton nell’anno scolastico 1991/92 con l’obiettivo di conoscere il Signor S (che allora era un adolescente spesso bullizzato che si chiamava Silvano) per impedirgli di diventare cattivo. Nel frattempo, l’incrocio tra Perfidia e Viperiana ha generato un mostro che sembra invincibile, Perfidiana, che sta devastando la città e radendo al suolo gli edifici.

Wake Up Dead Man (2025) Me contro Te – Il film: Operazione Spie (2024) Dune – Parte Due (2024) Una terapia di gruppo (2024) My secret Santa (2025)

I film più visti su Disney Plus

Zootropolis (2016)

Nel mondo degli animali, i predatori vivono in armonia con gli erbivori. Judy, in questo nuovo contesto, è una coniglietta che sogna di diventare agente di polizia. Nick è una volpe che vive di espedienti nella capitale, Zootropolis, dove Judy, dopo un estenuante training in accademia, approda come ausiliaria del traffico. Inaspettatamente, toccherà a loro due risolvere un mistero legato alla scomparsa di 14 animali e che potrebbe mettere a repentaglio la pace in città. Disney analizza l’uso della paura come strumento di governo declinandola in salsa "pelosetta".

Mamma ho perso l’aereo (1990)

La famiglia McAllister si sta preparando per partire per una vacanza in perfido natalizio. Nella fretta e nel caos che ne consegue, il piccolo Kevin (Macaulay Culkin) viene lasciato da solo a casa. Dopo un’iniziale euforia per l’assenza dei genitori, che gli permette di darsi alla pazza gioia, il ragazzino scopre che due ladri hanno intenzione di rapinare la ricca villa. Impronta così un piano astuto e numerosi tranelli per tenere alla larga i topi d’appartamento.

Zootropolis (2016) Mamma ho perso l’aereo (1990) Il Grinch (2000) Mamma ho riperso l’aereo (1992) Avatar: La via dell’acqua (2022)

I film più visti su Amazon Prime Video

Dimmelo sottovoce (2025)

Kami (Alícia Falcó) è una ragazza che nella sua quotidianità appare determinata, brillante e sicura di sé. Nella realtà interiore, però, la giovane porta con sé un passato pieno di fratture, amicizie sospese e delusioni che le hanno insegnato a diffidare troppo presto. L’equilibrio che ha faticosamente costruito si spezza quando nella sua vita ricompaiono Thiago e Taylor Di Bianco. I due fratelli irrompono nella sua esistenza proprio nel momento in cui pensava di aver chiuso con tutto ciò che rappresentavano. Il ritorno dei due mette in discussione ogni sicurezza. Kami si accorge che ciò che credeva superato non è affatto svanito…

Ambush – L’imboscata (2023)

Il Capitano Drummond, guida di una squadra di giovani membri di una sezione d’elite dell’esercito, riceve il compito di ottenere delle informazioni top secret che potrebbero cambiare il corso della guerra in Vietnam. Ai confini con la giungla, il team viene inoltre attaccato dalla forza invisibile dell’esercito nemico. Il giovane team di Drummond, in Ambush, dovrà cercare di nascondere i propri timori mentre si addentra nel complesso labirinto rappresentato dai tunnel di Cu Chi, dove dietro ogni angolo si nascondono soldati nemici e trappole.

Dimmelo sottovoce (2025) Ambush – L’imboscata (2023) Karate Kid: Legends (2025) Clean (2021) Natale senza Babbo (2025)

I film più visti su RaiPlay

Piccole cose come queste (2024)

Nel sud dell’Irlanda, a metà degli anni ottanta, Bill Furlong (Cylian Murphy) è un venditore di carbone a cui serve una lunga sessione di pulizia con il sapone per togliersi di dosso il nero del mestiere quando torna a casa la sera. Lo fa con piacere prima di poter abbracciare le cinque figlie e la moglie, così come con piacere aiuta chiunque altro in paese, specialmente ora che è quasi Natale. Ma nel convento dove consegna il carbone Bill vede come le suore trattano le ragazze che hanno "in cura", e un giorno cerca di soccorrerne una, Sarah, che gli ricorda molto la madre scomparsa quando era bambino.

Storia di noi due (1999)

Ben (Bruce Willis) e Kate (Michelle Pfeiffer) sono sposati da 15 anni ma ormai ai ferri corti. Davanti ai figli mostrano una serenità di facciata che si tramuta in fiele non appena possibile. Non resta che la separazione ma sopraggiungono i ricordi della serenità del passato. Come andrà a finire?

Piccole cose come queste (2024) Storia di noi due (1999) Io, Robot (2004) Green Book (2018) Tuesday Club – Il talismano della felicità (2022)

I film più visti su Mediaset Infinity

La banda dei Babbi Natale (2010)

Sorpresi a ‘scalare’ un edificio la notte di Natale, Aldo, Giovanni e Giacomo vengono arrestati e condotti davanti all’inflessibile commissario Irene Bestetti (Angela Finocchiaro), impaziente di fare il verbale e di correre a casa a godersi in famiglia la Vigilia. Interrogato, il trio confessa i propri problemi quotidiani. Giovanni è un veterinario diviso tra due famiglie, una in Svizzera e una a Milano. Aldo e un nullafacente col vizio del gioco. Giacomo un dottore vedovo da 12 anni ma ancorato al ricordo della moglie.

Tolo Tolo (2020)

Checco (Zalone) rifiuta il reddito di cittadinanza e apre un sushi restaurant ma, dopo l’entusiasmo iniziale, fallisce miseramente e decide di fuggire dai creditori e dal fisco "là dove è possibile continuare a sognare": ovvero in Africa, dove si improvvisa cameriere per un resort esclusivo. Lì incontra Oumar, cameriere con il sogno di diventare regista e la passione per quell’Italia conosciuta attraverso il cinema di Pasolini. Improvvisamente in Africa scoppia la guerra e i due sono costretti a emigrare, anche se Checco non punta all’Italia ma ad uno di quei Paesi europei in cui le tasse e la burocrazia sono meno pressanti che nel Bel Paese.

La banda dei Babbi Natale (2010) Tolo Tolo (2020) Babylon (2022) L’ultima volta che siamo stati bambini (2023) Il primo Natale (2019)

