Caos a ‘I Fatti Vostri’, sfogo in diretta di Guardì e Montrucchio arrossisce: “C’è aria un po’ tesa” Momento di disagio per il conduttore che ha dovuto andare avanti come niente fosse dopo un intervento perentorio dello storico regista: cosa è successo.

Come ogni mattina, anche oggi è andata in onda una nuova puntata de I Fatti Vostri, il programma di intrattenimento e attualità di Rai 2, ideato da Michele Guardì e attualmente condotto da Anna Falchi e Flavio Montrucchio. I Fatti Vostri è uno dei programmi più longevi della televisione italiana e anche uno degli spazi che da sempre regala più siparietti, momenti di imbarazzo e colpi di scena in grado di tenere banco. Proprio questa mattina, il conduttore Flavio Montrucchio ha vissuto un momento di imbarazzo dovendo riprendere il filo della trasmissione a seguito di un commento piccato dello storico regista Michele Guardì: ecco nel dettaglio cosa è successo.

I Fatti Vostri, sfogo in diretta di Guardì: Montrucchio in imbarazzo

Nel corso della diretta de I Fatti Vostri di questa mattina, abbiamo assistito a un momento che ha visto la presenza dei conduttori Anna Falchi e Flavio Montrucchio e dello storico Michele Guardì comodamente seduto in studio. Nel presentare uno spazio dedicato ai dolci e al cioccolato, Flavio Montrucchio ha dunque ironizzato affermando: "Il nostro Condominio è patito di cioccolata, me l’ha detto lei, ora non mi dica che non è vero", rivolgendosi proprio a Michele Guardì.

Quest’ultimo, confermando la passione per il cioccolato, ha però cambiato completamente argomento lasciandosi andare ad un commento che ha lasciato tutti interdetti. "Sì, così come sono patito di arredatori, per favore venga l’arredatrice, abbiamo bisogno di lei. Venga per cortesia. Possiamo andare avanti", ha affermato Guardì con fare leggermente irritato. A quel punto, Montrucchio, leggermente imbarazzato per il momento, ha cercato di proseguire drammatizzando la situazione. "Grazie, quindi abbiamo questo messaggio per l’arredatrice, e io però dicevo che siamo appassionati anche molto di dolci e portiamo un po’ di cioccolato anche per aiutare il buon umore. Il cioccolato serve sempre, anche in questo momento c’è bisogno di cioccolato e io ne vado alla ricerca".

I Fatti Vostri, il web commenta lo sfogo di Guardì: "Intrattabile"

Dopo lo sfogo di Michele Guardì e il momento d’imbarazzo, sul web molti utenti hanno commentato la scena sottolineando il malumore che ultimamente aleggia proprio attorno alla figura del regista. "Da quando gli hanno cambiato studio, il regista è più intrattabile di prima", si legge in un commento su X. E ancora: "C’è sempre un’aria così leggera e felice ai Fatti Vostri…", "Povero Flavio che cerca di sdrammatizzare", "Certi dinosauri dell’intrattenimento, registi, autori ecc. andrebbero semplicemente ringraziati per il lavoro svolto e accompagnati alla porta per il meritato riposo. Ogni riferimento a Guardì è puramente casuale…".

