I Fatti Vostri, critiche per il ritorno in ritardo di Anna Falchi con la sua new entry
Lo storico programma della mattina di Rai 2 riparte con un forte ritardo e tante novità: ma sui social scoppia la polemica.
I Fatti Vostri è pronto a tornare in onda su Rai 2 a partire da lunedì 6 ottobre alle ore 11:10. Il celebre programma ideato da Michele Guardì si presenta al pubblico con una veste rinnovata, la conduzione di Anna Falchi con la new entry Flavio Montrucchio, e una serie di novità pensate per rafforzare il legame con il pubblico storico e attrarre nuovi spettatori.
Il rinvio della partenza, inizialmente prevista per il 29 settembre, è stato necessario per completare il restyling dello studio televisivo e finalizzare alcune novità tecniche, tra cui un nuovo gioco telefonico interattivo che coinvolgerà direttamente i telespettatori da casa. Ma molti sono convinti che dietro al ritardo si nasconda ben altro.
Trovate tutti i dettagli, il cast, i retroscena e le polemiche nel Video!
