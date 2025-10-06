Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

I Fatti Vostri, critiche per il ritorno in ritardo di Anna Falchi con la sua new entry

Lo storico programma della mattina di Rai 2 riparte con un forte ritardo e tante novità: ma sui social scoppia la polemica.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

I Fatti Vostri è pronto a tornare in onda su Rai 2 a partire da lunedì 6 ottobre alle ore 11:10. Il celebre programma ideato da Michele Guardì si presenta al pubblico con una veste rinnovata, la conduzione di Anna Falchi con la new entry Flavio Montrucchio, e una serie di novità pensate per rafforzare il legame con il pubblico storico e attrarre nuovi spettatori.

Il rinvio della partenza, inizialmente prevista per il 29 settembre, è stato necessario per completare il restyling dello studio televisivo e finalizzare alcune novità tecniche, tra cui un nuovo gioco telefonico interattivo che coinvolgerà direttamente i telespettatori da casa. Ma molti sono convinti che dietro al ritardo si nasconda ben altro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Trovate tutti i dettagli, il cast, i retroscena e le polemiche nel Video!

Potrebbe interessarti anche

Palinsesti Rai daytime, chi riparte luned' 8 settembre 2025: da Milo Infante a Matano

Palinsesti Daytime Rai, tutti i programmi che ripartono lunedì 8 settembre: da Unomattina a Milo Infante

Pioggia di ripartenze su Rai 1 e Rai 2: da La Volta buona a Ore 14 di Milo Infante. ...
Domenica in riparte su Rai 1 ancora con Mara Venier

Domenica In al via, Mara Venier non è più sola e ha un ospite speciale. Chi è

Il talk della domenica pomeriggio riparte con grandi novità: tre conduttori accanto ...
Maria De Filippi - Francesca Fagnani

Maria De Filippi trasloca in Rai, la svolta che spiazza tutti: cosa farà (con Francesca Fagnani)

Incredibile retroscena sulla partecipazione della conduttrice Mediaset al programma ...
Anna Falchi

La volta buona (15 settembre), Anna Falchi sfida Balivo e la rabbia dell'amico di Pippo Baudo: cosa è successo

Dal momento commovente degli ex Ricchi e Poveri, al confronto tra la conduttrice e A...
Don Matteo 14 - Raoul Bova

Don Matteo 15, una nuova super new entry nella fiction: sarà il padre del capitano

Don Matteo si appresta ad accogliere un pezzo da 90 tra le sue new entry, Max Tortor...
Simona Ventura

Grande Fratello, spoiler social sulla nuova Casa: il ‘restyling green’ e i dettagli (segreti) che fanno sognare i fan

A una settimana dal debutto del reality condotto da Simona Ventura, spuntano online ...
Domenica In - Teo Mammucari

Domenica In, Teo Mammucari 'tagliato' in diretta: “È finita, oggi due minuti”, la mossa drastica degli autori

Nella puntata di ieri, lo spazio affidato al comico è stato letteralmente dimezzato ...
Milo Infante

Ore 14, perché è saltata la puntata di venerdì 3 ottobre: la scelta di Milo Infante

Il programma del pomeriggio di Rai 2 non è andato in onda, tra proteste e perplessit...
Anticipazioni Uomini e donne 2025

Uomini e Donne, due tronisti ufficiali, uno cacciato e prime dinamiche choc

Il dating show di Maria De Filippi riapre le sue porte lunedì 22 settembre 2025 alle...

HeyLight

Vacanze per tutti

Nuove soluzioni di pagamento semplici e immediati

LEGGI

Personaggi

Uomini e Donne - Cristiana Anania

Cristiana Anania
Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel
Simona Ventura

Simona Ventura
Andrea Preti

Andrea Preti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963