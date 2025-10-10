Trova nel Magazine
Su Netflix sta spopolando questa serie tv coreana in cui i desideri si avverano sul serio

Il catalogo coreano del Colosso dello streaming nasconde una piccola perla che vi farà riscoprire con un taglio nuovo un classico racconto delle fiabe

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Di racconti su geni della lampada (e non) a cui esprimere desideri ne abbiamo sentiti a bizzeffe. Un trope narrativo abusatissimo in praticamente ogni media, e che difficilmente avremmo pensato avrebbe avuto ancora qualcosa di interessante da dire. E invece questa serie tv coreana che sta spopolando in streaming su Netflix ci ha fatto ricredere. E anche molto.

Di cosa parla la trama di I desideri del genio in streaming su Netflix?

Ka-young (la idol Suzy) è fredda e distaccata, abituata da sempre a vivere secondo regole rigide imposte dalla famiglia, in particolare dalla nonna. Le emozioni non sa nemmeno cosa siano, ma tutto cambia quando, per errore, libera il genio Iblis (Kim Woo-bin), intrappolato in una lampada da oltre mille anni. Da quel momento, i desideri di Ka-Young diventano realtà, ma la ragazza dovrà presto fare i conti con una grande verità della vita: nulla arriva davvero "gratis". Cosa succede quando la libertà di scegliere diventa un potere pericoloso?

Un argomento vecchio ma che sembra nuovo

Il fiore all’occhiello della serie tv coreana I desideri del genio, in streaming su Netflix, sta nell’essere riuscita a prendere un tema apparentemente stantio come quello dei geni della lampada e di averlo reso nuovo. Il modo in cui viene raccontato il rapporto tra chi chiede e chi esaudisce è vivo e sincero: ogni scelta a un peso e delle conseguenze.

Ka-young, inoltre, non è la classica protagonista alla ricerca di quello che vuole davvero dalla vita. È lucida, fredda e calcolatrice e per questo risulta appassionante vederla sciogliersi davanti alla magia e alle strampalate bizzarrie del genio Iblis. Quest’ultimo, poi, non è un buffone o un moralista, ma un essere piano di malinconia, ironia e fortemente umano (nonostante sia immortale). I desideri del genio riesce nella difficile arte di ballare sul sottile filo tra la commedia e il dramma, dosando in modo sapiente i momenti in cui fa sorridere e quelli in cui provoca un nodo allo stomaco. Racconta una storia che, in fondo, già si conosce, ma la si ascolta come se fosse la prima volta.

Dove vedere I desideri del genio in streaming

Se vi siete appassionati alla storia di Ka-young e dello strambo genio Iblis, e volete scoprire come va a finire, trovate I desideri del genio in streaming su Netflix.

