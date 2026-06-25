I Cesaroni, Niccolò Centioni rompe il silenzio: "Racconterò la mia verità nel podcast di Libero Magazine, ma ringrazio Claudio Amendola" Niccolò Centioni ringrazia Claudio Amendola e prepara la sua verità: "Mi ha sempre sostenuto. Tutta la verità a Libero Magazine"

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Continua il dibattito attorno a I Cesaroni – Il ritorno e, soprattutto, al ruolo di Niccolò Centioni nella nuova stagione della storica fiction. Dopo le recenti polemiche legate alle dichiarazioni dell’attore sul poco spazio riservato al personaggio di Rudi Cesaroni, arriva ora un nuovo capitolo della vicenda. A riaccendere i riflettori sono state le parole di Claudio Amendola, protagonista e regista della serie, che in un’intervista all’ANSA ha espresso solidarietà nei confronti dell’attore. Amendola ha infatti riconosciuto che la gestione del personaggio di Rudi sarebbe stata un "errore madornale", precisando di aver cercato di inserirlo nel maggior numero possibile di scene, anche quando inizialmente non previsto. Ora, però, è il turno di Centioni, che ha deciso di raccontare la sua verità a Sassolini Podcast targato Libero Magazine.

Niccolò Centioni risponde ad Amendola e al "clickbait" degli ultimi giorni

Niccolò Centioni ha voluto rispondere pubblicamente attraverso una nota diffusa nelle scorse ore. "Le parole di Claudio mi toccano profondamente, lo ringrazio di cuore. Ha confermato che certe decisioni dall’alto sono state un errore madornale, so quanto abbia lottato per me", ha affermato l’interprete che per anni ha vestito i panni del figlio ribelle della famiglia Cesaroni. La vicenda arriva dopo giorni particolarmente movimentati per l’attore, finito al centro dell’attenzione mediatica in seguito ad alcune dichiarazioni sulla sua esperienza nel ritorno della fiction. Dichiarazioni che hanno generato un acceso confronto con parte della stampa e che, secondo Centioni, sarebbero state oggetto di interpretazioni fuorvianti e di un forte "clickbait".

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I Cesaroni anche su Netflix: Centioni parla a Libero Magazine

Proprio su questo tema l’attore promette ora di fare chiarezza. Nei prossimi giorni sarà infatti ospite della prima puntata del Sassolini Podcast di Libero Magazine, condotto da Giusy Palombo e Lorenzo Pugnaloni. L’intervista, annunciata come un’esclusiva per Libero Magazine, sarà l’occasione per raccontare la sua versione dei fatti, spiegare il suo reale pensiero su I Cesaroni e sul personaggio di Rudi, oltre a parlare dei progetti professionali futuri. Nel frattempo, il successo della serie continua a far discutere. Amendola ha confermato che dal 29 giugno I Cesaroni – Il ritorno approderà anche su Netflix, piattaforma sulla quale la produzione punta per raggiungere un pubblico più giovane e consolidare ulteriormente il legame con i fan storici. E proprio mentre si ragiona già su un possibile futuro della serie, il caso Centioni resta uno dei temi più caldi legati al ritorno della famiglia più amata della Garbatella.

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