Micol Olivieri e I Cesaroni, il web non perdona: la nuova mossa dell'attrice fa esplodere i fan della serie Il video di Micol Olivieri durante I Cesaroni e i contenuti successivi dell'attrice: coincidenza o frecciata alla serie?

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Spesso il passato bussa alla nostra porta senza preavviso, e questa non è certo una cosa che possiamo controllare. Il ritorno dei Cesaroni su Canale 5 dopo dieci anni dall’ultima stagione significa proprio questo: non è una fiction qualsiasi, ma un pezzo di adolescenza collettiva che si riaccende. Chi ne ha fatto parte e oggi compare nel cast non può certo far finta di niente, anche se magari lo vorrebbe, ma fatica a riuscire nell’impresa.

Micol Olivieri si "aggancia" ai Cesaroni: un caso o strategia studiata a tavolino?

Micol Olivieri in tutto questo si trova in una posizione scomoda. Da una parte c’è la sua vita oggi: moglie, mamma e influencer con un lavoro solido da portare avanti. Dall’altra c’è Alice, personaggio che, forse, non se ne è mai andata davvero. Con il grande ritorno della serie su Canale 5, i riflettori si sono accesi ancora una volta anche su di lei, nonostante non figuri nel cast. L’attrice ha condiviso sui suoi profili social un video in cui sembra prendere le distanze dal ritorno della fiction, definendosi "altrove" in questo momento della sua vita. Altrove rispetto a una serie che le ha permesso di diventare famosa, un cast che è stato per anni come una famiglia e una fanbase che è cresciuta guardandola sul piccolo schermo per svariate stagioni. Quello che più colpisce però sono le tempistiche: il video è stato pubblicato proprio durante la messa in onda della prima puntata dei Cesaroni, con la tv di casa sintonizzata però su altro, forse per caso, forse intenzionalmente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I Cesaroni accendono il web: l’ingratitudine non è ammessa

Il risultato è stato un’ondata di commenti negativi sotto al post della Olivieri: molti insinuano che l’attrice avrebbe potuto sfruttare quel momento per ringraziare gli oltre 3 milioni di follower che la seguono proprio grazie al personaggio di Alice. Poteva emozionare e colpire nel profondo, mostrare gratitudine, affetto e riconoscenza, ma ha scelto di andare controcorrente. Agli occhi di molti, sembra quasi abbia esibito la precisa intenzione di remare contro I Cesaroni. Al contrario, si sarebbe di certo avvicinata al pubblico, anche se è finita per allontanarsi ancora di più da quella fetta di persone che continua ad accusarla di essere poco riconoscente nei confronti della popolarità ottenuta grazie a quel personaggio. Viene però da pensare, visto il tempismo del post, che l’operazione ha generato sicuramente rumore, commenti e chiacchiericcio. Per rendere però il suo contenuto davvero efficace e fortissimo, forse, avrebbe potuto mostrare un atteggiamento diverso e meno distaccato.

Potrebbe interessarti anche