I Cesaroni 7, la chiamata di Eva accende i fan: “È incinta?”. Poi le critiche: “Stanno rovinando tutto” Il finale della sesta puntata della serie con Claudia Amendola in onda ieri ha fatto discutere social riguardo l’assenza di Alessandra Mastronardi e non solo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo scossone per I Cesaroni – Il ritorno. Il finale della sesta puntata di ieri lunedì 18 maggio 2026, infatti, è destinato a fare discutere i fan della serie con Claudio Amendola, tornata in tv dopo oltre dieci anni. Il personaggio di Eva Cudicini, infatti, si fa sempre più ‘ingombrante’ (e, di conseguenza, anche l’assenza di Alessandra Mastronardi nel cast) e questo nostalgico ritorno di fiamma con Marco non sta convincendo del tutto gli appassionati, soprattutto sui social. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

I Cesaroni – Il ritorno, la sesta puntata: cos’è successo, la (presunta) gravidanza di Eva

Ieri lunedì 18 maggio 2026 in prima serata su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata de I Cesaroni – Il ritorno e le polemiche della scorsa settimana sul tradimento di Marco e il ‘ritorno di fiamma’ con Eva non si sono placate affatto. Il motivo? Il finale dell’episodio di ieri ha chiamato nuovamente in causa il personaggio interpretato da Alessandra Mastronardi (la quale però non ha preso parte alla settima stagione). Virginia sente infatti squillare il cellulare di Walter al ristorante e vede sullo schermo una chiamata senza risposta di Eva, la ex con cui l’ha tradita a Milano (ma lei ancora non lo sa). "Hai più sentito Eva?" la domanda di Virginia, alla quale Marco mente rispondendo che non la sente da 5 o 7 anni. "Virginia che vede la chiamata di Eva dal telefono di Walter e sospetta qualcosa", "Finale boom con Walter che dice una bugia a Virginia", "Doppio tradimento per Virginia, lei la mia nuova protetta", "Virginia sta cominciando a sentire il peso delle corna" si legge sui social, dove in tantissimi hanno preso le difese di Virginia: "Ma l’unico genitore di questa famiglia è Virginia?", "Qui per dire che non mi interessa della vostra (nostra) ship di 150 anni fa, Virginia le corna non se le meritava". Tra le predict più audaci, però, c’è chi punta sulla gravidanza di Eva. Secondo i fan, infatti, sarebbe rimasta incinta dopo l’incontro con Marco a Milano: "Eva crea casini pur non essendoci. La Queen", "Magari Eva ha chiamato per dire che è rimasta incinta…", "Pure io ho pensato che a breve annuncerà una gravidanza", "Comunque Eva potrebbe avere chiamato perché magari è rimasta incinta?", "Eva Cudicini sei il cuore di questa serie", "Il pilastro della serie, e manco è nel cast. EVA".

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La reazione dei social: ancora critiche ad Amendola per l’assenza di Alessandra Mastronardi

La puntata di ieri de I Cesaroni – Il ritorno è stato il secondo finale con tanto di plot twist (forse) legato ad Eva. Il personaggio che fu interpretato da Alessandra Mastronardi si sta rivelando di fatto più centrale di tanti altri in questa settima stagione pur senza di fatto esserci. Un’assenza che, ovviamente, pesa tantissimo sulla serie, come fatto notare da tantissimi appassionati sui sul web: "Ma questi non si vergognano ad aver basato un’intera stagione su Eva solo per hype rendendo Marco uno che sfascia non una ma ben due famiglie", "Ma raga ci rendiamo conto che stanno facendo girare una stagione intorno a Eva?", "Amendola (soprattutto se la serie avesse fatto i botti) si farebbe un enorme autogol a illudere tutti i fan storici di Marco ed Eva se alla fine di tutto sto casino neanche li fa tornare insieme e non ci regala il lieto fine", "Stanno utilizzando il personaggio di Eva per un semplice fattore nostalgia (perché tanto è palese che tutto ciò finirà in un nulla di fatto), ma allo stesso tempo lo stanno facendo male, maaale. Stanno rovinando tutto. Ma noi non dimentichiamo chi è davvero Eva Cudicini".

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