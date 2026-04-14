I Cesaroni 7, il ritorno su Canale 5 scatena le polemiche: “Che fine hanno fatto?”. Poi le lacrime: “Finale devastante” La prima puntata della nuova stagione della serie è stata commentatissima sui social e si è chiusa con un toccante messaggio di Claudio Amendola

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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I Cesaroni sono tornati. Ieri lunedì 13 aprile 2026, infatti, è iniziata su Canale 5 la settima stagione della serie con Claudio Amendola (I Cesaroni – Il ritorno), tornata in onda dopo oltre dieci anni. La prima puntata è stata ovviamente seguitissima anche sui social, dove tanti appassionati di vecchia data e non si sono riversati per commentare il ritorno di Giulio Cesaroni e co. alla bottiglieria della Garbatella, che ha suscitato tuttavia reazioni contrastanti. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

I Cesaroni – Il ritorno, la prima puntata: i social si lamentano delle ‘assenze’

Ieri lunedì 13 aprile 2026 in prima serata su Canale 5 è iniziata ufficialmente la ‘seconda vita’ de I Cesaroni. L’amata fiction con Claudio Amendola è tornata in onda dopo più di dieci anni e la prima puntata ha ovviamente incuriosito tutti i fan della serie e non solo. Il pubblico chiedeva da anni una settima stagione e, soprattutto, un gran finale; l’esordio andato in onda ieri sulla rete ammiraglia Mediaset, tuttavia – come anticipato – ha suscitato reazioni contrastanti, soprattutto sui social. Da un lato gli appassionati hanno ovviamente accolto con entusiasmo il ritorno di Claudio Amendola nei panni di Giulio Cesaroni, di Matteo Branciamore in quelli di Marco, di Ludovico Fremont nelle vesti di Walter Masetti, di Federico Russo a interpretare Mimmo e tanti altri; dall’altro, però, è stato impossibile non notare l’assenza di volti storici de I Cesaroni come Elena Sofia Ricci (Lucia), Alessandra Mastronardi (Eva) e Max Tortora (Ezio). Un taglio netto col passato sottolineato ancora di più dal fatto che Giulio (Claudio Amendola, che già aveva polemizzato coi colleghi che avevano dato forfait) non fa assolutamente menzione dei vecchi personaggi.

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"Eva che fine ha fatto? Lucia, Ezio? Pamela e Matilde? E Marco nell’ultima stagione si era fidanzato con Maya… Sembra che non siano mai esistiti tutti loro… Assurdo", "Hanno iniziato troppo veloce, gli altri personaggi che fine hanno fatto dove sono chi sono perché tutto così veloce come se li avessimo lasciati ieri e non vent’anni fa" si legge infatti sui social, dove tantissimi fan si sono lamentati dell’addio di personaggi chiave della serie: "Ma tutti i personaggi della sesta stagione? Mai esistiti?", "Comunque manca un pezzo di cuore e per noi che ci siamo dalla prima stagione si sente proprio. Mi riferisco ovviamente a chi non è più nella serie", "Troppo il divario con il passato", "Zero raccordi con la serie precedente, Sofia operata al cuore come è finita? Nina la figlia segreta di Giulio? Matilde incinta? Alice? Annibale? ", "Tutto lasciato in aria, è finito con dei personaggi ed è iniziato con altri, che fine hanno fatto i personaggi dell’ultima puntata? La figlia di Giulio? Si era innamorato della madre di lei che si stava per operare, non si sapeva se si salvava… Tanti vuoti", "Forse troppi personaggi nuovi… Figlia di Marco poco credibile… Mancano troppo Fassari e Max Tortora…. Unici!!!!"

Il finale emozionante di Claudio Amendola e l’omaggio ad Antonello Fassari: la reazione del web

La prima puntata de I Cesaroni – Il ritorno – come detto – è stata commentatissima sui social, dove la serie è stata in cima ai trend di giornata. Nonostante il taglio col passato abbia fatto storcere il naso ai fan, un particolare tributo da parte di Claudio Amendola ha ‘sciolto’ i fan. Il finale della puntata di ieri, infatti, è stato a dir poco toccante, con Giulio Cesaroni che decide di mandare un messaggio al fratello Cesare (interpretato da Antonello Fassari, scomparso il 5 aprile dello scorso anno) per dirgli che la bottiglieria diventerà un ristorante. Nella scena Amendola rompe la quarta parete, guardando in camera e commentando "Che amarezza", proprio come diceva sempre Cesare.

"La parte finale mi ha ucciso… Lui che guarda in telecamera con gli occhi lucidi… Che amarezza", "Questa scena mi ha fatto piangere. Claudio secondo me non hai recitato ma eri vero. Il tuo sguardo e la tua voce commossa mi hanno trafitto il cuore… Un magone e poi il pianto pensando ad Antonello è comunque la mancanza si è sentita. Bravi…. Tanti tanti complimenti" si legge sul web, dove in tantissimi si sono emozionati per questo finale e aspettano la seconda puntata: Aspetto con ansia lunedì", "Un finale da pelle d’oca", "Era davvero commosso quando ha detto ‘che amarezza’… Non stava recitando", "Ammettiamolo, abbiamo pianto tutti", "Il finale devastante mi ha commosso.".

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