I Cesaroni – Il Ritorno, la famiglia più amata della Garbatella in tv nel 2026: quando e chi ci sarà

La settima stagione è pronta a sbarcare su Canale 5, tra ritorni attesi e grandi assenze come Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo oltre un decennio di attesa, una delle serie più iconiche della televisione italiana è pronta a tornare sulle nostre TV. I Cesaroni – Il Ritorno, la settima stagione del celebre show di Canale 5, debutterà agli inizi del 2026 (con data esatta ancora da definire) su Mediaset e rappresenta un vero e proprio evento per i fan di vecchia e nuova generazione.

La sesta stagione di I Cesaroni, andata in onda nel 2014, si chiudeva con la famiglia in una fase di cambiamento. Ora, dopo dieci anni da quegli eventi, nuove dinamiche familiari sono pronte a conquistare il pubblico con crisi quotidiane, sfide generazionali e temi sociali come l’adolescenza, la scuola e l’inclusività in un’epoca post-pandemica.

La storica bottiglieria dei Cesaroni, simbolo del quartiere romano e cuore pulsante delle storie degli ultimi vent’anni, riapre i battenti per accogliere vecchi amici, nuovi personaggi e situazioni inaspettate. Tra i ritorni più attesi c’è naturalmente Claudio Amendola nei panni di Giulio Cesaroni. Confermati anche altri volti amati come Antonello Fassari (Cesare Cesaroni), Max Tortora (Ezio Masetti) e Niccolò Centioni (Rudi).

Tuttavia, la settima stagione dovrà fare a meno di alcuni personaggi chiave: Elena Sofia Ricci (Lucia) non parteciperà alla nuova stagione, così come Alessandra Mastronardi (Eva) e Micol Olivieri (Alice). Ma se volete veramente scoprire tutto sul nuovo capitolo de I Cesaroni, trovate tutti i dettagli e le curiosità nel Video!

