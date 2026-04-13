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I Cesaroni 7, Claudio Amendola torna alla Garbatella ma pesano i grandi assenti: Max Tortora, Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi

Nella nuova stagione mancano Max Tortora, Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi, come anche il grande Antonello Fassari, scomparso nel 2025.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo anni di attesa, nostalgia e continue richieste da parte del pubblico, I Cesaroni sono pronti a tornare. La nuova stagione debutta lunedì 13 aprile 2026 in prima serata su Canale 5, riportando sullo schermo l’atmosfera familiare, ironica e profondamente romana che aveva conquistato milioni di spettatori.

L’ultima stagione aveva lasciato i fan con diversi interrogativi e cambiamenti importanti. Giulio Cesaroni, pilastro della famiglia e dell’iconica bottiglieria, si trovava ad affrontare nuove responsabilità dopo le turbolenze sentimentali con Lucia e i figli, ormai cresciuti, avevano intrapreso strade diverse.

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La nuova stagione riparte proprio da lì, ma con uno sguardo più maturo e contemporaneo. Ma a fare la differenza, tra i ritorni attesi come quello di Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni e Federico Russo, pesano le grandi assenze di Max Tortora, Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi.

Particolarmente toccante sarà l’omaggio ad Antonello Fassari, scomparso nel 2025, storico interprete di Cesare. Riuscirà la volontà di mantenere viva l’anima originale della serie, e la necessità di evolversi per raccontare una realtà cambiata a conquistare vecchi fan e nuovi spettatori? Scopritelo nel Video!

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