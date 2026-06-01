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I Cesaroni 8 si farà? Claudio Amendola adesso ha un altro problema, ben più grave degli addii ed è Gerry Scotti: cosa non sta funzionando

Amendola vuole andare avanti, ma I Cesaroni possono davvero permettersi una stagione 8? Cosa non ha funzionato nella settima stagione

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Ci sarà un’ottava stagione de I Cesaroni su Canale 5? Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma Claudio Amendola si è detto favorevole a un ritorno della serie. Restano però diverse criticità da valutare nell’attesa dell’ultimo episodio di lunedì 1º giugno 2026.

I Cesaroni – Il ritorno fa acqua da tutte le parti? I difetti più criticati

In questo video analizzeremo i principali punti deboli della fiction della Garbatella, penalizzata anche dalla collocazione in palinsesto e dallo spazio riservato a La Ruota della Fortuna. A far discutere sono soprattutto alcune scelte narrative e diversi snodi della trama, finiti al centro delle critiche del pubblico nelle ultime settimane.

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