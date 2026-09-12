I Cesaroni 8, Claudio Amendola gela i fan: “Non credo”. E dopo gli ascolti flop arriva il colpo di grazia L'attore italiano frena sull’ottava stagione de I Cesaroni dopo il calo degli ascolti e il mancato ingresso della fiction tra le serie più viste su Netflix.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per i fan de I Cesaroni potrebbe essere arrivato il momento di dire addio alla famiglia della Garbatella. La settima stagione si è conclusa lasciando più dubbi che certezze sul futuro della fiction, soprattutto dopo una partenza promettente e un finale decisamente meno brillante sul fronte degli ascolti. A spegnere ulteriormente le speranze ci ha pensato Claudio Amendola, volto simbolo della serie, che in una nuova intervista ha parlato del possibile ritorno sul set senza nascondere il proprio scetticismo. Una frase, in particolare, sembra chiudere la porta a un’ottava stagione.

I Cesaroni 8, Claudio Amendola non lascia ben sperare ai fan

Il ritorno de I Cesaroni non sembra aver convinto fino in fondo sul piano degli ascolti. Dopo un esordio superiore al 22% di share, la fiction ha perso terreno puntata dopo puntata, chiudendo la stagione al 16,29%. Anche il debutto su Netflix non ha portato la serie nella top ten italiana dei titoli più visti. A rendere ancora più complicata l’ipotesi di un nuovo capitolo sono arrivate le parole di Claudio Amendola. Intervistato da SuperGuidaTV, l’attore ha infatti mostrato poco ottimismo sulla possibilità di proseguire con una nuova stagione: "Se c’è una possibilità per un’altra stagione? No, non credo…" Nonostante i risultati inferiori alle aspettative, Amendola ha comunque descritto positivamente l’esperienza del ritorno della serie, sottolineando il valore personale che I Cesaroni continua ad avere per lui: "I Cesaroni sono un pezzo di vita, sono stati un enorme successo…È stata una bella esperienza, potevamo tutti credo fare meglio, però è stato meraviglioso farlo, ritrovare tutti…"

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I Cesaroni 8 potrebbero non vedere la luce: il colpo di grazia di Netflix

L’attore ha inoltre evidenziato il calore ricevuto dagli spettatori, un aspetto che sembra aver rappresentato uno degli elementi più gratificanti di questa nuova avventura: "Ho avuto anche un enorme riscontro da parte del pubblico, io sono molto fiero e contento…" Il futuro della fiction, dunque, appare tutt’altro che definito. Se gli ascolti televisivi e la risposta ottenuta su Netflix non dovessero essere considerati sufficienti, l’ipotesi di un’ottava stagione potrebbe definitivamente tramontare.

E le dichiarazioni di Amendola, almeno per il momento, sembrano andare proprio in questa direzione. Anche se, fino ad ora, neanche su Netflix la serie ha dato grandi risultati. Infatti, dopo gli ascolti deludenti registrati su Canale 5, il passaggio alla piattaforma streaming con la nuova stagione non ha registrato affatto i numeri sperati, e questo potrebbe portare alla cancellazione dei futuri progetti per la serie.

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