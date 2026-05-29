I Cesaroni 8 si farà? Claudio Amendola rompe il silenzio e non si rassegna: da chi dipende il futuro della fiction Mediaset I Cesaroni, addio o rilancio? Le parole di Claudio Amendola riaprono ogni scenario sul futuro della serie

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Ci sarà un’ottava stagione de I Cesaroni su Canale 5? Claudio Amendola ha parlato alla vigilia del gran finale della fiction dopo i dati Auditel e le polemiche per la trama. La serie con il suo grande ritorno sulle scene dopo anni è partita alla grande raggiungendo il 22% di share con la prima puntata. Il trend è successivamente calato parecchio, registrando calo di gradimento dovuto a parecchi motivi, uno su tutti l’inizio intorno alle 22 dopo La Ruota della Fortuna. Ecco che cosa ha detto il protagonista e regista sul futuro della serie.

I Cesaroni 8: le parole di Claudio Amendola sul futuro della fiction Mediaset

I tentativi sono stati molteplici. Dalla partenza attaccati a La Ruota della Fortuna fino ad arrivare alla messa in onda di un solo episodio per permettere che il finale non superasse le 23. Niente da fare per il ritorno dei Cesaroni, che proprio non riesce a imporsi dopo l’ottimo inizio su Canale 5. Ai microfoni del Secolo XIX, Claudio Amendola ha parlato in primis dell’emozione di ritrovarsi sul set e riprendere da dove tutto si era interrotto: "Commovente per tanti motivi". Successivamente si è aperto a proposito delle riprese per un’ottava stagione, ancora non annunciata, ma neanche del tutto smentita dai vertici Mediaset e da chi lavora alla serie: "Costretti a fare un sequel? Ma magari! Speriamo. Queste decisioni si prendono sempre a giochi fatti. Vedremo".

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I Cesaroni: perché l’ottava stagione potrebbe presto essere confermata

I numeri non depongono a favore di Amendola e Publispei, la casa di produzione che cura I Cesaroni. Ci sono però vari fattori da tenere in considerazione, in primis, la fruibilità in streaming. Se il pubblico fosse davvero migrato su Infinity per recuperare le puntate nei giorni successivi alla messa in onda per via dell’orario, i dati aprono uno spiraglio. Mediaset potrebbe pensare a un lancio anticipato in rete, poi all’arrivo in tv. Inoltre, la produzione potrebbe convincere alcuni dei volti storici che hanno fatto parte della fiction a tornare anche solo per un cameo, in modo da avvicinare i nostalgici che non sono riusciti ad affezionarsi a questa nuova trama. Amendola ha detto sì, ma pare di capire che la decisione non dipenda solo e unicamente da lui. L’ultima puntata della serie andrà in onda lunedì 1º giugno su Canale 5 con i due episodi finali con cui potremmo capire in che direzione la trama potrebbe spostarsi. Tutto è ancora in una fase incerta e ogni cosa potrebbe cambiare inaspettatamente.

Guida TV

I Cesaroni - Il ritorno Canale 5 21:20

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