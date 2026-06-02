I Cesaroni 7, l’ultima puntata scatena le polemiche: "Tutto assurdo". Applausi solo per la scena finale: “Quante lacrime” Tra amori irrisolti, addii e colpi di scena, i telespettatori si sono riversati sui social: c'è chi parla di occasione sprecata e chi sogna già un'ottava stagione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

L’ultima puntata della nuova stagione de I Cesaroni ha lasciato il pubblico con molte più domande che certezze. Se da una parte il finale ha provato a chiudere alcune storyline aperte nel corso degli episodi, dall’altra ha disseminato numerosi interrogativi sul futuro dei personaggi, alimentando un acceso dibattito tra gli spettatori che, subito dopo la messa in onda, hanno commentato in massa sui social.

I Cesaroni 7: il finale aperto che divide

Nel corso dell’episodio conclusivo, Virginia si è ritrovata al centro degli eventi. Dopo aver scoperto il tradimento di Marco con Eva, ha trascorso alcuni giorni lontano dalla Garbatella per uno stage da chef. Qui è stata raggiunta da Walter, intenzionato a confessarle i propri sentimenti. La dichiarazione, però, non è mai arrivata davvero, anche se tra i due è emersa una forte complicità. Successivamente Marco ha raggiunto Virginia per tentare una riconciliazione e, nonostante il duro scontro con Walter, la donna ha deciso di tornare a casa con lui. La possibile gravidanza di Virginia sembrava destinata a cambiare tutto, salvo poi rivelarsi un falso allarme. Una svolta che ha lasciato aperto il triangolo sentimentale che ha dominato gran parte della stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Proprio questa scelta narrativa è stata tra le più contestate. Molti spettatori si sono riversati su X per commentare l’episodio. Alcuni si sono chiesti: "Che senso ha avuto far andare a letto Marco con Eva per poi risolvere questa cosa in meno di una puntata, e ancora: "Assurdo vedere come la storyline più interessante sia stata quella tra Marco e un personaggio che non c’è. Non hanno saputo scrivere nulla, personaggi piatti ed evoluzioni lentissime. Walter e Virginia sono ok, ma troppo lenti". Ma che scrittura è mai questa?!". Altri hanno sottolineato come la lunga costruzione del rapporto tra Walter e Virginia non abbia trovato uno sbocco soddisfacente, definendo l’intero percorso "uno spreco".

Le critiche dei fan alla scrittura della nuova stagione

Gran parte delle reazioni negative si è concentrata sulla gestione dei personaggi storici. In tanti hanno lamentato una scarsa valorizzazione di figure amate dal pubblico, come Walter, Mimmo e Rudi, accusando gli autori di aver puntato eccessivamente su trame sentimentali considerate poco coinvolgenti.

Tra i commenti più duri si leggono giudizi come: "Ora, con tutto l’affetto che sempre ci sarà per #ICesaroni, ma parliamoci chiaro: non ci hanno neanche provato a scrivere una sceneggiatura" oppure "A me dispiace vedere tre personaggi storici come Mimmo, Rudi e Walter trattati così. Meritavano un’evoluzione e una scrittura decisamente migliore". Molti telespettatori hanno inoltre criticato la scelta di concludere la stagione con numerose vicende ancora sospese. La situazione tra Giulio e Stefania resta infatti irrisolta, così come quella tra Marco, Virginia e Walter. Da qui il sospetto che il finale sia stato concepito pensando già a un possibile seguito.

I Cesaroni – Il ritorno: la nostalgia vince su tutto

Se c’è però un elemento che ha raccolto quasi unanimi consensi è stato l’omaggio finale a Cesare Cesaroni e ad Antonello Fassari. Quando Giulio rimette al proprio posto la foto del fratello e si sente la voce fuori campo di Cesare pronunciare una delle sue frasi più celebri, moltissimi spettatori hanno confessato di essersi commossi: "Non poteva esserci finale più bello", ha scritto qualcuno. Un altro commento molto condiviso recita: "Distrutta da Giulio che parla con la foto di Cesare e dalla sua voce. Lui è stato il fulcro di questa serie, la colonna portante di tutto e non potevano fargli omaggio migliore". Altri dicono: "Qui le lacrime sono state tante, col brividino". Per molti fan, proprio quei pochi minuti hanno rappresentato il momento più riuscito dell’intera stagione, grazie anche ai richiami nostalgici ai personaggi storici che hanno segnato il successo della fiction.

Tutti in attesa di notizie sull’ottava stagione

Nonostante le numerose critiche, una parte del pubblico continua a sperare in un nuovo capitolo. C’è chi vorrebbe vedere Walter e Virginia finalmente insieme, chi sogna il ritorno di Eva, Lucia ed Ezio e chi ritiene che una nuova stagione sia necessaria per dare una conclusione più soddisfacente alle tante storie rimaste in sospeso: "Vogliamo la stagione 8" è diventato uno dei commenti più ricorrenti nelle ore successive alla messa in onda. Un desiderio che convive con le perplessità di chi considera questo ritorno un’occasione soltanto parzialmente sfruttata. Tra delusione, nostalgia e speranza, il finale de I Cesaroni ha comunque raggiunto un risultato preciso: far parlare di sé, cosa non scontata.

Potrebbe interessarti anche