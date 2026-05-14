I Cesaroni 7 a rischio tracollo, Sinner e il derby possono affondare Claudio Amendola: perché
Già in piena crisi nei dati Auditel, la fiction di Canale 5 potrebbe crollare definitivamente se Roma-Lazio e altre partite si dovessero giocare di lunedì sera
I Cesaroni rischiano la disfatta. Tornata in tv dopo più di dieci anni, la settima stagione della serie con Claudio Amendola sta deludendo le aspettative soprattutto a livello di ascolti tv, letteralmente crollati dopo l’esordio. Il prossimo appuntamento rischia di essere decisivo e di segnare il tracollo, dal momento che ben quattro partite di Serie A (compreso il derby tra la Lazio e la Roma, tifatissima proprio dalla famiglia protagonista della fiction) potrebbero essere disputate di lunedì sera. Si tratta dello scenario peggiore per I Cesaroni, che si ritroverebbero di fronte a una sfida quasi impossibile nei dati Auditel. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.
I Cesaroni – Il ritorno, la crisi d’ascolti: tutti i numeri del crollo
L’ultima puntata de I Cesaroni – Il ritorno è stata un’altra delusione in termini di ascolti tv. Dopo il crollo post-debutto e le polemiche per la scelta Mediaset di mandare in onda un singolo episodio, infatti, la serie con Claudio Amendola non si è più rialzata. C’era tantissima attesa per il ritorno in tv della storica fiction dopo oltre dieci anni, ma i numeri stanno penalizzando la settima stagione.
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- Prima puntata, 13 aprile 2026: 22,6% di share (3.486.000 spettatori)
- Seconda puntata, 20 aprile 2026: 16,9% di share (2.301.000 spettatori)
- Terza puntata, 26 aprile 2026: 15,2% di share (2.140.000 spettatori)
- Quarta puntata, 4 maggio 2026: 15,6% di share (2.730.000 spettatori)
- Quinta puntata, 11 maggio 2026: 14,5% di share (2.470.000 spettatori)
La puntata dello scorso lunedì è stata la peggiore in termini di share, facendo segnare il record (negativo) stagionale e cadendo sotto i ‘colpi’ di Alberto Angela e Ulisse. La prossima settimana, tuttavia, la sfida potrebbe rivelarsi ancora più proibitiva; lunedì, infatti, si potrebbe giocare il derby di Roma e altre tre partite di Serie A.
Sinner fa slittare il derby di Roma a lunedì? Il grande rischio per Claudio Amendola
Originariamente in programma per le 12:30 di domenica 16 maggio 2026, il derby capitolino Roma-Lazio potrebbe ‘slittare’ a lunedì per evitare la concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia. Per motivi di ordine pubblico, dunque, Roma-Lazio potrebbe essere giocata lunedì 17 maggio 2026 alle ore 20:45 e, per garantire equità nella volata Champions, anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma sarebbero rinviate a lunedì per essere disputate in contemporanea al derby. Se così dovesse essere, per I Cesaroni si prospetta una serata da incubo, con gran parte del pubblico sintonizzato sulla pay tv per seguire Roma-Lazio e le sfide decisive della penultima giornata di campionato.
Guida TV
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18 Maggio 2026
I Cesaroni - Il ritornoCanale 5
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