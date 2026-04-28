I Cesaroni 7, il finale strappalacrime è un colpo al cuore dei fan: “Insostenibile”. Poi la speranza: “Alessandra Mastronardi torna” La terza puntata della nuova stagione della serie si è chiusa con il toccante ‘addio’ di Claudio Amendola a Cesare/Antonello Fassari: il trionfo della nostalgia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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I Cesaroni sono tornati e con loro tanta, tantissima, nostalgia. Ieri lunedì 20 aprile 2026, infatti, è andata in scena la terza puntata della settima stagione dell’amata serie con Claudio Amendola, che ha segnato il ritorno in tv dopo oltre dieci anni. L’appuntamento di ieri de I Cesaroni – Il ritorno è stato un trionfo di emozioni, anche e soprattutto grazie al finale strappalacrime. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

I Cesaroni – Il ritorno, la terza puntata: il finale da lacrime

Dopo il crollo negli ascolti tv della scorsa settimana, ieri lunedì 27 aprile 2026 in prima serata su Canale 5 è andata in onda la terza puntata de I Cesaroni – Il ritorno. Archiviate le polemiche per l’orario di inizio, l’amata fiction con Claudio Amendola è ripartita da dove aveva lasciato, vale a dire all’insegna della nostalgia dopo oltre dieci anni lontana dalla tv. A ‘toccare’ particolarmente il pubblico è stato il finale, che ha visto ancora una volta un omaggio (e forse in questo caso l’ultimo, trattandosi di un addio) ad Antonello Fassari, scomparso lo scorso anno all’età di 72 anni. Nella scena finale infatti Marco e Rudy sentono nuovamente Giulio parlare con Cesare al cellulare e decidono di intervenire, aiutando il padre a ‘lasciarlo andare’ e cancellando il numero. Le lacrime di Amendola sono state anche le lacrime dei social, che si è unito all’emozionante saluto a Fassari.

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"L’ultima scena mi ha emozionato", "Galleggio nelle mie lacrime", "Ciao Ce’, ciao Antonello", "Sono devastata", "Vero, qui nessuno dei tre recitava! Aiuto!", "Le lacrime, ma a fiumi. Ciao Cesare, sempre nei nostri cuori, anche se infranti", "Il saluto è stato Claudio ad Antonello. Molto toccante a dir poco", "Questi finali di queste tre puntate ci hanno fatto capire che Giulio mandava vocali ad un numero a cui non avrebbe più risposto nessuno, fa un po’ più male sapendo che purtroppo non è solo finzione", "In una valle di lacrime. Quanto dolore in queste parole. Qui non c’era solo Giulio che parlava a Cesare, ma c’era Claudio che parlava ad Antonello, con la voce e le mani tremanti e con il dolore nel cuore. Ciao Antonello, che amarezza" si legge sul web, dove in tanti applaudito il finale della terza puntata della settima stagione de I Cesaroni: "No ragazzi, questo addio definitivo a Cesare mi ha spezzato il cuore", "Comunque poteva smettere di chiamarlo anche senza cancellare il numero", "Non è Giulio ma Claudio. Lacrime vere ed io insieme a lui. Ciao Cé", "Sapere che non era solo recitazione fa ancora più male", "Sono disperata", "Io vi denuncio", "Scena finale insostenibile psicologicamente, che amarezza", "Non ho più lacrime. Hanno fatto la cosa più dignitosa del mondo. Veramente grazie per il rispetto di un tema così importante. Ciao Cé", "Ho un dolore nell’anima"

La reazione dei social: Eva riaccende il sogno dei fan

Se da un lato il toccante finale ha chiuso un cerchio per Giulio, dall’altro la terza puntata de I Cesaroni – Il ritorno ha aperto a scenari molto suggestivi per i fan. Il motivo? Ieri Marco ha ricordato attraverso un flashback la storia d’amore con Eva che tanto ha appassionato il pubblico nelle prime quattro stagioni. Marco ha raccontato poi di essere pronto a un confronto con la sua ex a Milano per dirle che la figlia Marta rimarrà alla Garbatella, rimandando così lo stage a New York. Inutile dire che l’ipotesi (remota) di rivedere Alessandra Mastronardi ha subito scatenato i social. "Ridateci LA coppia immediatamente o non smetto più di frignare", "Il primo amore di Marco è stata Eva e lo ha detto direttamente lui. Che brividi", "Sono stati 30 secondi ma 30 secondi di lacrime sui quali camperò per giorni, mesi, anni", "Possiamo fare tutta la puntata su questo recap della storia tra Eva e Marco raccontata da lui? Grazie, gentilissimi!", "Marco e Eva saranno per sempre LA storia d’amore de I Cesaroni " si legge infatti sul web, dove in tantissimi sognano il ritorno di Eva: "Piersilvio, riempi di oro Alessandra Mastronardi per convincerla a tornare anche solo per 5 minuti e ti facciamo fare il 30%, te lo giuro", "Questi momenti di Marco e Eva sono stati un colpo al cuore", "Siamo tutti figli di quel divorzio", "La mia adolescenza, Marco ed Eva, nostalgia immensa", "I momenti di Marco ed Eva, ma come ci riprendiamo?", "Voi non potete farci questo senza ridarci Eva e Marco, vi prego, qui esistono dei nostalgici. Vi odio", "Loro mi hanno cresciuta, voi non potete capire quanto sto piangendo", "Eva Cudicini sui nostri schermi nel 2026. Io non ero pronta", "Ditemi se è normale frignare per Marco ed Eva nonostante io sia totalmente consapevole che la Mastronardi non è stata nemmeno contattata per la stagione".

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