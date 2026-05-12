I Cesaroni 7, il terremoto Marco-Eva (senza Alessandra Mastronardi) scuote il web: “Non ha senso” Il ritorno di fiamma della coppia e il ‘tradimento’ della puntata di ieri della serie con Claudia Amendola ha fatto molto discutere sui social: perché

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Una tempesta si è abbattuta su I Cesaroni – Il ritorno. Il finale della puntata di ieri lunedì 11 maggio 2026, infatti, è stato uno scossone per i fan della serie con Claudio Amendola, tornata in tv dopo più di dieci anni (e alle prese con una crisi d’ascolti). Il nostalgico ‘ritorno di fiamma’ tra Marco ed Eva è destinato a fare discutere e non poco, così come l’attuale situazione tra Livia e Giulio. Il pubblico si è fatto sentire, soprattutto sui social. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

I Cesaroni – Il ritorno, la quinta puntata: cos’è successo, Marco ed Eva spaccano il web

Ieri lunedì 11 maggio 2026 in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata de I Cesaroni – Il ritorno. Dopo le polemiche per la decisione Mediaset di mandare in onda un singolo episodio, a fare discutere ieri è stato il finale della puntata. Il motivo? La verità è venuta a galla e Marco ha svelato quale ‘ca**ata’ ha fatto a Milano. "Sono stato con Eva" ha confidato a Walter, innamorato di Virginia. Quest’ultima è stata di fatto tradita da Marco e il suo migliore amico non l’ha ovviamente presa bene. "È proprio vero tra questi due non finirà mai, nonostante tutto", "Aspettavamo questo momento da anni… e ne è valsa ogni singola attesa", "Sono passati 20 anni ma noi siamo ancora più a urlare per Marco e Eva", "Si apparterranno per sempre", "Rimarrà sempre il suo grande amore!" si legge sui social, dove però la soluzione narrativa all’insegna della nostalgia trovata da Claudio Amendola non è andata giù ai più: "Come si fa ad adorare una cosa del genere. Questo si è sposato e ha un figlio con un’altra e dopo 15 anni va ancora a letto con l’ex", "Ma ringrazia che Walter non ti abbia tirato un pugno", "Onestamente il personaggio migliore di questa stagione è Virginia e sinceramente spero si fidanzi con Walter prima o poi", "Marco ha bisogno di stare da solo e fare il padre", "Veramente avevano zero fantasia per questa stagione". Tradimento a parte, gran parte dei dubbi sono ovviamente legati anche e soprattutto all’assenza dell’attrice Alessandra Mastronardi, che non preso parte alla settima stagione de I Cesaroni: "Non ha senso farlo andare con Eva se poi l’attrice non c’è", "Alla fine anche senza Alessandra Mastronardi continuano a sfruttare la storia di Eva e Marco", "È incredibile dirlo ma è stata più importante Eva che non appare mai che Rudi", "Però quante banalità e quanta faciloneria, ma chi l’ha scritta la sceneggiatura?".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La reazione dei social: Stefania e Giulio sollevano dubbi

La puntata di ieri de I Cesaroni – Il ritorno ha anche aperto un nuovo filone amoroso, con l’innamoramento un po’ improvviso di Stefania nei confronti di Giulio. "Comunque Giulio può anche stare da solo, non deve per forza avere una donna", "Non Stefania innamorata di Giulio ve prego. Giulio con Lucia. Stefania con Ezio. Così ci siamo", "Ma Stefania e Giulio un grandissimo no", "Perché devono rovinare per forza tutto" si legge sui social, dove in tanti hanno fatto notare proprio il cambio di trama brusco e repentino: "Stefania gelosa.. eppure Giulio è stato solo per anni…", "Stefania e Giulio proprio non si può vedere", "Ma sto plot di Stefania innamorata di Giulio ma era necessario? Non ce la posso fare", "Un grandissimo NO", "Certo che fantasia la trama…ora così di botto Stefania innamorata di Giulio", "Ci mancherebbe una storia tra Stefania e Giulio. Anche no", "Stefania gelosa di Giulio è un grandissimo NO a prescindere ma poi così di botto? Senza senso? Senza prima sviluppare un minimo la trama?".

Guida TV

I Cesaroni - Il ritorno Canale 5 21:20

Potrebbe interessarti anche