I Cesaroni 7, primo trailer (con polemica): “Così non ha senso”, perché il pubblico è un subbiglio
Il primo spot della nuova stagione che segnerà il ritorno in tv della fiction con Claudio Amendola conferma l’assenza di volti storici: la reazione dei social
A quasi 12 anni dall’ultima puntata andata in onda su Canale 5, I Cesaroni stanno per tornare. Tutto è pronto, infatti, per il ritorno in tv della storica fiction con Claudio Amendola. Sulla rete ammiraglia Mediaset è già iniziato a circolare il primo spot della nuova stagione (la settima) che, tuttavia, ha lasciato perplessi molti fan, soprattutto sui social. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
I Cesaroni 7, il primo trailer: tutti gli indizi sulla nuova stagione
Lo scorso agosto si sono concluse le riprese della settima stagione de I Cesaroni, dando ufficialmente il via all’operazione nostalgia targata Mediaset. Dopo lo ‘stop’ alle fiction Mediaset, la storica serie con Claudio Amendola è finalmente pronta a tornare in tv e andrà in onda su Canale 5 a breve (si parla del 13 aprile per il debutto, a prescindere dal ‘prossimamente’ annunciato). Sulla rete ammiraglia Mediaset – come detto – è già iniziato a circolare il primo spot della fiction, ‘regalando’ ovviamente ai fan i primi indizi sulla nuova stagione. A quasi 12 anni di distanza, naturalmente, ci saranno tantissimi cambiamenti, forzati e non. Nel cast non ci saranno più Alessandra Mastronardi nei panni di Eva, Elena Sofia Ricci nelle vesti di Lucia Liguori, Max Tortora a interpretare Ezio Masetti (e non sono mancate le polemiche con Claudio Amendola) e purtroppo neanche Antonello Fassari, scomparso lo scorso aprile all’età di 72 anni, ma non mancheranno comunque alcuni personaggi iconici. Come rivelato dal trailer, infatti, rivedremo Matteo Branciamore (Marco), ma anche Nicolò Centioni e Federico Russo (Rudi e Mimmo), il tutto ovviamente nell’iconico bar a Garbatella.
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La reazione dei social: la paura per il ritorno de I Cesaroni
Il ritorno in tv de I Cesaroni è attesissimo, anche e soprattutto dopo che i fan hanno chiesto (e ottenuto) il gran finale dell’amata serie di Canale 5 dopo quasi 12 anni. Il primo spot della settima stagione, tuttavia, ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto sul web. Il mancato ‘ritorno’ di Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e l’addio di tanti personaggi storici, infatti, non ha convinto. "Troppi cambiamenti…per me che sono cresciuta con loro è triste vedere che personaggi storici non ci sono", "Sembra la versione a basso costo", "I Cesaroni con il budget 1 euro e un sogno", "Mancano troppi personaggi" si legge sui social, e ancora: "Ovviamente lo vedrò, anche se senza Ezio non sono i Cesaroni!", "Ci vuole coraggio a chiamarli Cesaroni", "Sono sempre contraria alle minestre riscaldate, poi dopo tanti anni e senza una colonna della serie (Fassari) detto ciò, auguri.", "FLOP annunciato", "Senza Cesare non ha senso", "Non credo piacerà. Mancano in tanti del cast che nella prima serie ha dato popolarità e successo ai Cesaroni. Ma perché volerlo riproporre dopo tanti anni?".
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