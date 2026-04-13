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I Cesaroni 7, Pietro Serpi interpreta Adriano: chi è il nuovo protagonista della fiction e perché è già famoso (grazie a Sabrina Ferilli)

Pietro Serpi debutta nella settima stagione de I Cesaroni – Il Ritorno: ecco chi è il giovane attore che interpreta il piccolo Adriano Cesaroni.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La famiglia più amata della Garbatella è pronta a tornare sul piccolo schermo con nuove storie, volti e dinamiche tutte da scoprire. I Cesaroni – Il Ritorno riporta al centro della scena Giulio e i suoi cari, tra vecchie abitudini e importanti cambiamenti. Tra le novità più attese della settima stagione c’è l’arrivo della nuova generazione, destinata a dare nuova linfa alla narrazione.

Il ritorno de I Cesaroni: i nuovi personaggi

La nuova stagione si apre con una famiglia Cesaroni ancora più numerosa e movimentata. Giulio continua a gestire la storica bottiglieria insieme al fratello Augusto, mentre Marco si prepara a un passo importante: il matrimonio con Virginia, con cui ha avuto il piccolo Adriano. Intorno a loro si muovono volti già noti e nuove presenze, come Marta, figlia di Marco ed Eva, tornata dagli Stati Uniti e pronta a rimescolare gli equilibri familiari.

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Anche Mimmo ha intrapreso una nuova strada diventando insegnante nella scuola della Garbatella, dove ritrova vecchie conoscenze come Stefania e Rudi. In questo contesto ricco di intrecci, Adriano, figlio di Marco, rappresenta una figura chiave: simbolo della nuova generazione Cesaroni, porta freschezza, spontaneità e uno sguardo inedito sulla famiglia. Il suo personaggio si inserisce perfettamente tra tradizione e rinnovamento, contribuendo a rendere la serie ancora più attuale e coinvolgente.

I Cesaroni 7, chi è Pietro Serpi che interpreta il piccolo Adriano

A dare volto ad Adriano è Pietro Serpi, giovane attore nato a Roma il 21 settembre 2016. Figlio di padre italiano e madre italo-brasiliana, Pietro si distingue già per una personalità vivace e una sorprendente sicurezza davanti alla macchina da presa. Nonostante frequenti ancora la scuola elementare, ha già dimostrato un talento naturale per la recitazione. La sua carriera è iniziata prestissimo: a soli sei anni ha sostenuto il suo primo provino, ottenendo subito un ruolo che ha segnato l’inizio di un percorso in continua crescita. Da allora ha partecipato a diversi progetti importanti tra cinema e televisione. Tra le esperienze più rilevanti, spicca la sua presenza nel film di successo "Il ragazzo dai pantaloni rosa", dove ha interpretato il fratello del protagonista.

Negli ultimi mesi, Pietro è stato anche protagonista del film "Come ti muovi, sbagli" di Gianni Di Gregorio, presentato alla Biennale di Venezia, e ha preso parte al film TV "Gloria, il ritorno" accanto a Sabrina Ferilli. Il suo percorso non si ferma qui: è atteso anche nel film "Il mio nemico immaginario", in cui ricoprirà un ruolo di primo piano. Oltre alla recitazione, Pietro coltiva numerose passioni, tra cui il calcio, l’astronomia e le scienze. Ma è con i Lego che dà libero sfogo alla sua creatività, dimostrando un’immaginazione fuori dal comune.

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