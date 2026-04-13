I Cesaroni 7, Pietro Serpi interpreta Adriano: chi è il nuovo protagonista della fiction e perché è già famoso (grazie a Sabrina Ferilli)
Pietro Serpi debutta nella settima stagione de I Cesaroni – Il Ritorno: ecco chi è il giovane attore che interpreta il piccolo Adriano Cesaroni.
La famiglia più amata della Garbatella è pronta a tornare sul piccolo schermo con nuove storie, volti e dinamiche tutte da scoprire. I Cesaroni – Il Ritorno riporta al centro della scena Giulio e i suoi cari, tra vecchie abitudini e importanti cambiamenti. Tra le novità più attese della settima stagione c’è l’arrivo della nuova generazione, destinata a dare nuova linfa alla narrazione.
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13 Aprile 2026
I Cesaroni - Il ritorno1 | 1Canale 5
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