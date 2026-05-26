I Cesaroni 7, Mediaset alza bandiera bianca: ora solo Netflix può evitare il disastro finale. Claudio Amendola fa i bagagli Canale 5 accelera il finale e passa la palla a Netflix: la serie con Claudio Amendola cerca una seconda vita sulla piattaforma streaming dopo ascolti deludenti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Erano davvero tanto attesi e c’è chi ha premiato il loro ritorno: I Cesaroni sono tornati con la settima stagione dopo un bel po’ di anni e Claudio Amendola ci ha creduto, così come tutto il cast. Ma dopo un inizio entusiasmante con ascolti che sembravano premiare la serie, c’è stato un crollo inaspettato che ha costretto Mediaset ad anticipare il gran finale. E mentre il disastro sembra quasi annunciato, solo Netflix potrebbe salvare la serie. Di seguito vi spieghiamo in che modo.

I Cesaroni 7, Mediaset anticipa il finale: come Netflix potrebbe salvare la serie

Gli ascolti entusiasmanti del debutto de I Cesaroni – Il Ritorno sembrano ormai un lontano ricordo. Canale 5 ha anticipato il finale della serie al 1° giugno, una settimana prima del previsto, ufficialmente dopo la cessione della stagione 7 a Netflix, dove sarà disponibile dal 15 giugno ma, inevitabilmente, appare come un’ammissione di fallimento. La strategia adottata a fine aprile da Mediaset, che prevedeva un solo episodio settimanale per non intaccare gli ascolti di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, non ha prodotto alcun risultato: la serie ha continuato a calare settimana dopo settimana, arrivando a un preoccupante 13% di share. Lunedì 1° giugno verranno quindi trasmessi gli ultimi due episodi in un’unica serata, a partire dalle 21:30, nel tentativo di recuperare almeno qualche punto di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arrivo su Netflix è una buona notizia per i fan, che si sono già mobilitati con petizioni online, e lascia aperto uno spiraglio: se la serie dovesse registrare ottimi ascolti sulla piattaforma, Claudio Amendola potrebbe avere una seconda chance. A patto, però, di abbandonare la nostalgia che ha caratterizzato questa stagione e di puntare davvero su qualcosa di nuovo.

I Cesaroni 7, perché la settima stagione non ha entusiasmato il pubblico?

Dopo dodici anni, I Cesaroni sono tornati su Canale 5 con la settima stagione diretta da Claudio Amendola. L’esordio del 13 aprile 2026 aveva fatto ben sperare con 3,4 milioni di spettatori e il 22,6% di share, ma gli ascolti sono poi calati progressivamente fino al 13% nell’ultima puntata. Decisivo il peso delle assenze: Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi fuori dal cast, Max Tortora presente solo nominalmente, e soprattutto la scomparsa di Antonello Fassari, il Cesare storico, avvenuta il 5 aprile 2025. Ricky Memphis e Lucia Ocone sono arrivati in sostituzione, ma non sono bastati a compensare il vuoto. La promozione aveva puntato sulla nostalgia, ma il pubblico ha percepito sullo schermo un tentativo di rinnovamento più che un ritorno alle origini, trovando una serie diversa da quella ricordata. La stagione si chiuderà con un doppio episodio finale, per poi approdare su Netflix dal 15 giugno 2026, dopo la cessione dei diritti da parte di Mediaset.

Guida TV

I Cesaroni - Il ritorno Canale 5 21:20

Potrebbe interessarti anche