I Cesaroni 7, la seconda puntata è un successo ma il web è spietato: "Tutto rovinato". Ecco perché La seconda puntata della nuova stagione che segna il ritorno in tv della serie ha ricevuto l’applauso dei social, ma anche feroci critiche per l’orario d’inizio

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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I Cesaroni sono tornati e il loro ritorno è un successo. Ieri lunedì 20 aprile 2026, infatti, è andata in scena la seconda puntata della settima stagione della serie con Claudio Amendola (I Cesaroni – Il ritorno), tornata in tv dopo oltre dieci anni. L’appuntamento su Canale 5 è stato ovviamente commentatissimo anche sui social, dove la serie ha ricevuto l’applauso degli appassionati ma anche non poche critiche da parte del pubblico per l’orario d’inizio. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

I Cesaroni – Il ritorno, la seconda puntata

Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana – che ha segnato il ritorno in tv dopo più di dieci anni – ieri lunedì 20 aprile 2026 in prima serata su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata de I Cesaroni. Archiviata la polemica per le numerose ‘assenze’ nel cast (Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Max Tortora su tutti), l’amata fiction con Claudio Amendola ha iniziato a convincere anche i più diffidenti. "I Cesaroni sono leggerezza. E queste prime due serate (al contrario delle precedenti due stagioni) l’hanno riportata al centro. Si può sempre far di meglio, ma questo è quello che cerchiamo", "Seconda puntata migliore della prima. Molto scorrevole e piacevole", "L’assenza di alcuni personaggi si sente ma questa puntata mi è piaciuta e sta finalmente ingranando", "Bellissima e ricorda I Cesaroni di una volta, chi dice il contrario è invidia", "Questa puntata è stata proprio bella, molto meglio della prima" si legge sui social, dove in tanti hanno apprezzato il secondo ‘omaggio’ di Claudio Amendola ad Antonello Fassari, scomparso lo scorso anno: "La seconda puntata è stata molto carina e divertente, poi la telefonata all’ultimo con il fratello mi ha commosso. Credo che lo farà ogni fine puntata proprio nel ricordo dell’attore morto, è un bel ricordo di stima"

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La reazione dei social: le polemiche per pubblicità e orario, Gerry Scotti sotto accusa

Nonostante la seconda puntata de I Cesaroni – Il ritorno abbia generalmente convinto gli appassionati, sul web (dove la serie è stata inondata di commenti positivi) non sono mancate le critiche. Una frattura riconducibile generalmente a fattori extra-fiction, vale a dire pubblicità e orario. Le numerose interruzioni pubblicitarie, infatti, non solo hanno spezzato la narrazione, ma anche fatto concludere la puntata a mezzanotte inoltrata. "Questa coppia è vincente… Serie piacevole, ma rovinata da troppa pubblicità soprattutto nella parte finale e da un inizio di orario assurdo! Stavo per non vederla perché nell’attesa ho messo una serie su Sky…", "È rovinata dalla pubblicità", "Che ci hanno bombardato di pubblicità ogni due minuti, una cosa ignobile che ti toglie il gusto di guardare la serie in santa pace. Davvero snervante" le lamentele dei social per le continue pubblicità. Le critiche più feroci, però – come detto – sono state riguardo l’orario di inizio dell’appuntamento con I Cesaroni, slittato alle 22:15 per fare spazio al lunghissimo access prime time di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. "Che orario indecente.", "Mi spiace ma Mimmo con la madre di Olmo non ci sta proprio, lei sembra sua madre, ha più di 40 anni. E poi si è finito alle 00:22, è troppo tardi.", "Continuo a ripetere che inizia troppo ma troppo tardi", "L’orario giusto è alle 21", "Ma inizia troooppo tardi! Alle 22 non è possibile!", "Peccato inizia troppo tardi, con il gioco de La Ruota della Fortuna non se ne può più", "Piano piano iniziano a piacermi i nuovi personaggi… Ma Gerry può andare a girare La Ruota altrove, ha rotto", "Una volta alle 22 iniziava il secondo tempo del film", "Hanno tolto Striscia e hanno peggiorato ancora più i tempi", "Mi piacerebbe di più con meno interruzioni: senza pubblicità sarebbe durata sì e no un’ora. Ma quando la capite a Mediaset di finire prima sta Ruota e diminuire le pause pubblicitarie? Siete riusciti a rendermi insopportabile Gerry Scotti", "Io sono due puntate su due che non riesco a finire perché ho troppo sonno e crollo. Ovviamente rivedrò anche questa in differita come la prima, però insomma, è una cosa ridicola". Tra le tante proteste, c’è anche chi ha fatto notare come La Ruota della Fortuna finisca alle 21:15 solo di sabato per fare spazio ad Amici di Maria De Filippi: "Mi raccomando, iniziate in ritardo come sempre I Cesaroni. Come mai solo quando c’è la De Filippi fate terminare La Ruota della Fortuna in orario?".

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