I Cesaroni 7, mini puntata flop e rivolta totale: “Imbarazzante, zero rispetto”, perché il web è furioso La decisione Mediaset di seguire l’esempio Rai e ‘spezzare’ la quarta puntata dell’amata serie con Claudio Amendola ha fatto insorgere i social: cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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I Cesaroni tornano in onda, ma questa volta in formato ‘ridotto’. Ieri lunedì 4 maggio 2026, infatti, è andata in scena la quarta puntata della settima stagione dell’amata serie con Claudio Amendola, che ha segnato il ritorno in tv dopo più dieci anni. L’appuntamento di ieri de I Cesaroni – Il ritorno, però, è stato diverso dai precedenti. Il motivo? Mediaset ha scelto di mandare in onda un solo episodio (che peraltro ha lasciato parecchi punti interrogativi a livello di trama), scatenando la furia dei fan. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

I Cesaroni – Il ritorno, la quarta puntata: cos’è successo, il ‘caso’ Eva

Dopo il toccante saluto ad Antonello Fassari della scorsa settimana, ieri lunedì 4 maggio 2026 in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata de I Cesaroni – Il ritorno, che si è chiusa lasciando uno ‘spiraglio’ per tutti i fan della serie con Claudio Amendola. Tornato dall’incontro a Milano con Eva, infatti, Marco ha svelato a suo fratello Mimmo di avere "fatto una ca**ata". Sui social, ovviamente, sono nate varie speculazioni e in tantissimi sognano un ritorno di fiamma con la sua ex (l’attrice Alessandra Mastronardi, però, non ha preso parte alla settima stagione della fiction. "Stiamo tutti sperando che la ‘ca**ata’ successa a Milano sia minimo un bacio tra loro due. Perché noi vogliamo giustizia: Marco ed Eva insieme", "Marco ha tradito Virginia è palese come è palese che Marco è ancora innamorato di Eva", "Amendola più pazzo di noi che sta continuando questa dinamica Marco ed Eva letteralmente senza che Eva ci sia" si legge infatti sui social, dove proprio a causa di questo finale in tantissimi si sono lamentati delle mancate anticipazioni della prossima puntata: "No follia, non può finire così la puntata, neanche l’anticipazione", "Non possono lasciarci appesi così, che cosa è successo a milano tra Marco ed Eva? Dobbiamo aspettare una settimana", "Dove ca**o è il prossimamente?", "Altro che far andare a dormire presto la gente, qua hanno fatto un solo episodio per lasciarci appesi con questo cliffhanger pazzesco".

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La reazione dei social: i fan insorgono contro Mediaset

Che si riconducibile a un ritorno di fiamma con Eva o no, il finale della quarta puntata ha lasciato i fan in sospeso troppo presto, letteralmente. Ieri, infatti, Mediaset ha deciso di mandare in onda un solo episodio de I Cesaroni – Il ritorno, scatenando la rabbia dei fan. Iniziando alle 22 dopo quasi un’ora e mezza de La Ruota della Fortuna di gerry Scotti in access, di fatto ieri sono andati in onda solo nemeno 50 minuti di fiction, lasciando poi spazio al film Benvenuti al Sud alle 23. Una scelta che ha ovviamente sollevato un polverone tra gli appassionati; il rischio è che il nuovo assetto proposto dalla Rai con Roberta Valente – Notai a Sorrento possa diventare un modello della prima serata delle reti generaliste. "Cioè, hanno mandato in onda una sola puntata (iniziata alle 10), per far vedere un film di 15 anni fa che chiunque ha visto e rivisto? Non hanno fatto vedere neanche il promo della prossima puntata. Imbarazzante, rispetto zero", "Che vergogna… 1h e mezza di Ruota e 40 minuti di Cesaroni", "Fate un’opera di bene e rilasciatela interamente online… poi ci pensiamo noi fan a riempirla di visualizzazioni, altro che iniziare alle 22 e fare un episodio", "Il singolo episodio testato tra Rai 1 e Canale 5 penso si debba concludere qui. Un flop. Dateci le serie per intero a puntate intere di due episodi. Inammissibile" si legge infatti sul web, dove in tantissimi sono insorti contro il nuovo palinsesto del Biscione: "Hanno ritardato la messa in onda di mesi e mesi, fatto cominciare il programma per settimane alle 22 facendolo finire a mezzanotte inoltrata, ci hanno tolto una puntata e ora non dura nemmeno un’ora, zero anticipazioni delle prossime puntate, zero rispetto per noi fan", "Non hanno capito che La Ruota andava bene in estate proprio perché in estate non c’è niente da vedere ed era qualcosa di "nuovo", ma hanno letteralmente rovinato la prima serata, non lo accetto", "Fatemi capire Mediaset il senso di fare un solo episodio e basta solo per il fatto che finiva troppo tardi e la gente si è lamentata. Non era meglio accorciare la ruota della fortuna? È chiedere troppo vero? Così perdete ancora più ascolti, bravi", "Comunque è inutile così, manco il tempo di sederti e finisce", "Ma in che senso? I Cesaroni iniziano alle 22 e finiscono alle 22 e 50!", "Neanche le anticipazioni della prossima puntata, ma che schifo è sta cosa di un solo episodio", "Aspettare una settimana per 45 minuti di episodio è imbarazzante…", "Vabbè ma vedere solo un episodio non serve a nulla, "Ma scusate, ho appena acceso la tv I Cesaroni è finito e sta partendo Benvenuti al Sud? Che sta succedendo?".

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