I Cesaroni 7, finale tra le polemiche: come finisce e cosa sappiamo sull’ottava stagione Gran finale per I Cesaroni 7 su Canale 5: tra ascolti deludenti, nodi da sciogliere e futuro incerto, ecco come si chiude la stagione.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Dopo settimane di attesa e discussioni, questa sera si chiude ufficialmente la settima stagione de I Cesaroni – Il ritorno. Il revival della storica fiction di Canale 5 era partito con numeri incoraggianti, ma nel corso delle settimane ha registrato un progressivo calo di ascolti che ha alimentato dubbi e polemiche sul progetto. Per l’ultimo appuntamento Mediaset ha deciso di tornare alla formula del doppio episodio in prima serata, accelerando così il percorso verso il finale. Un finale che promette emozioni, scelte difficili e diversi interrogativi destinati a rimanere aperti.

Anticipazioni finale I Cesaroni 7: come finisce la stagione

Le ultime due puntate mettono al centro soprattutto il destino di Marco e Virginia. Dopo settimane di incomprensioni e silenzi, Marco decide finalmente di confessare la verità sugli eventi che hanno cambiato il loro rapporto. La giovane, però, sceglie di seguire una grande opportunità professionale lontano da Roma, accettando uno stage che potrebbe cambiare il suo futuro. La sua partenza lascia Marco in una profonda crisi personale, tanto da preoccupare Giulio e il resto della famiglia. Il padre comprende subito che qualcosa non va e cerca di aiutare il figlio nel momento più difficile, mentre Carlo e Livia si ritrovano a gestire la bottiglieria in una fase particolarmente delicata.

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Sul fronte sentimentale entra in gioco anche Walter, deciso a raggiungere Virginia per confessarle i propri sentimenti e chiarire i propri errori. La situazione si complica ulteriormente quando anche Marco arriva da lei, dando vita a un confronto che rischia di cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Parallelamente si sviluppa la storyline che riguarda la storica bottiglieria Cesaroni, da sempre simbolo della serie. Tra problemi economici, controlli fiscali e difficoltà accumulate nel tempo, Giulio si trova davanti a una decisione dolorosa: valutare la vendita dell’attività di famiglia. Una scelta che rappresenta metaforicamente la fine di un’epoca e che conferisce all’episodio conclusivo un tono più maturo e malinconico rispetto al passato.

I Cesaroni 8 si farà? Le possibilità dopo il finale

La domanda che molti fan si stanno ponendo è una sola: ci sarà un’ottava stagione? Al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Mediaset, ma le dichiarazioni di Claudio Amendola lasciano uno spiraglio aperto. L’attore e regista ha spiegato che eventuali decisioni verranno prese soltanto a giochi conclusi, una volta analizzati tutti i dati relativi alla stagione appena terminata. Il principale ostacolo è rappresentato dagli ascolti. Dopo un debutto superiore al 22% di share, la serie ha perso progressivamente pubblico, arrivando in alcune settimane a registrare risultati inferiori alle aspettative. Molti osservatori hanno attribuito parte delle difficoltà agli orari di messa in onda, spesso penalizzati dal prolungamento del programma che precedeva la fiction.

Tuttavia, la partita potrebbe non essere ancora chiusa. Mediaset guarda con attenzione anche ai dati dello streaming, sempre più importanti nelle valutazioni sulle produzioni seriali. Inoltre, dal 15 giugno 2026 I Cesaroni – Il ritorno approderà anche su Netflix dopo l’accordo per la distribuzione dei diritti, un passaggio che potrebbe regalare nuova visibilità alla serie e fornire ulteriori elementi per valutare un eventuale seguito. Per ora, quindi, il futuro resta incerto.

Guida TV

I Cesaroni - Il ritorno Canale 5 21:20

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