I Cesaroni 7, caos finale: la serie chiude in anticipo (per sempre?), Mediaset ci ripensa. Come finisce e perché
La stagione che ha segnato il ritorno della fiction su Canale 5 si concluderà il prossimo lunedì con un doppio episodio dopo gli ascolti deludenti, poi Netflix
I Cesaroni chiudono i battenti in anticipo. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la settima stagione della serie con Claudio Amendola – tornata in onda in tv dopo più di dieci anni – si concluderà già la prossima settimana. Con il fallimento dell’esperimento del singolo episodio a serata (e, soprattutto, a causa degli ascolti deludenti) calerà dunque il sipario su I Cesaroni – Il ritorno, che con ogni probabilità sbarcherà poi su Netflix. Il flop di questa stagione, tuttavia, rischia di mettere a rischio il futuro della serie e in casa Mediaset è tempo di riflessioni. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.
I Cesaroni – Il ritorno chiude: quando va in onda il finale in tv
La crisi d’ascolti de I Cesaroni – Il ritorno è ormai cosa nota e l’ultima puntata andata in onda la scorsa settimana ha certificato una volta di più il tracollo sprofondando al 13% di share, il dato più basso registrato in questa settima stagione. I numeri stanno condannando la serie con Claudio Amendola che, stando agli ultimi rumor, potrebbe essere costretta a chiudere in anticipo. Gli ascolti allarmanti delle ultime puntate avrebbero portato Mediaset a fare dietrofront e, dopo il flop totale della strategia di passare dai due al singolo episodio a settimana (seguendo la Rai), la fiction chiuderà già lunedì prossimo con il gran finale. Stasera dunque andrà ancora una volta in onda un episodio (dal titolo ‘Cocci’, in cui verrà a galla la crisi tra Marco e Virginia), lunedì 1° giugno 2026 calerà il sipario sulla stagione con un doppio episodio.
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Il flop de I Cesaroni e l’approdo su Netflix
Se gli ascolti della settima stagione de I Cesaroni hanno a dir poco faticato a decollare, la strategia del singolo episodio a serata – come detto – è stata forse la stangata finale. In generale, tuttavia, la sensazione è che l’intera operazione all’insegna della nostalgia non abbia funzionato (un dato che darà riflettere anche la Rai sull’eventuale e chiacchierato ritorno di Un medico in famiglia). Dopo il boom dell’esordio (oltre il 20% di share), infatti, la serie con Claudio Amendola è crollata ‘smarrendo’ più di un milione di spettatori già alla seconda puntata. La scorsa settimana è arrivato lo share più basso di questa stagione e anche stasera la concorrenza ‘culturale’ di Alberto Angela su Rai 1 sarà uno scoglio difficilmente sormontabile. Stando a quanto rivelato dal portale TvBlog, dopo il gran finale (che, come detto, dovrebbe andare in onda il prossimo lunedì) la serie sbarcherà con ogni probabilità su Netflix, alla caccia di una ‘nuova vita’ (e di numeri) in streaming. La volontà della produzione era quella di dare vita a un nuovo ciclo e quindi ad altre stagioni, ma in casa Mediaset, a questo punto, verranno fatte tutte le valutazioni del caso.
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