I Cesaroni 7: anticipazioni, quante puntate sono e cosa cambia per La Ruota della Fortuna I Cesaroni tornano su Canale 5: trama, cast, numero di puntate e tutte le novità di palinsesto, compreso il cambio legato a La Ruota della Fortuna.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Dopo oltre dieci anni di attesa, I Cesaroni tornano finalmente in TV con una nuova stagione che promette di mescolare nostalgia e novità. La fiction cult ambientata alla Garbatella riapre le porte della storica bottiglieria, simbolo della serie, ma lo fa in un contesto profondamente cambiato. I protagonisti sono cresciuti, le dinamiche familiari si sono evolute e nuove sfide li attendono. Accanto ai volti storici, arrivano nuovi personaggi pronti a portare freschezza alla narrazione. Non mancano però le assenze importanti, che segneranno inevitabilmente il racconto. E mentre cresce l’attesa per il debutto, emergono anche i primi dettagli sulla programmazione e sull’impatto nel palinsesto Mediaset.

Anticipazioni trama e cast: tra ritorni e grandi assenze nei Cesaroni 7

La nuova stagione, intitolata I Cesaroni – Il Ritorno, debutta lunedì 13 aprile 2026 in prima serata su Canale 5. La storia riparte dieci anni dopo gli eventi dell’ultima stagione. La bottiglieria della Garbatella è in crisi e rischia di essere venduta all’asta: sarà questo il motore narrativo che riunirà la famiglia.

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Claudio Amendola torna nei panni di Giulio Cesaroni, affiancato da Matteo Branciamore (Marco), Niccolò Centioni (Rudi) e Federico Russo (Mimmo). Tra le novità spiccano Marta Filippi, Valentina Bivona e Andrea Arru, insieme a volti noti come Ricky Memphis e Lucia Ocone. Non mancano però le assenze: Max Tortora, Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi non saranno presenti nei nuovi episodi. Particolarmente toccante sarà l’omaggio ad Antonello Fassari, scomparso nel 2025, storico interprete di Cesare. La trama affronterà anche temi contemporanei, tra cui nuove dinamiche familiari, crescita personale e inclusione, mantenendo però il tono leggero che ha reso celebre la serie.

Cosa cambia per La Ruota della Fortuna nel palinsesto

L’arrivo de I Cesaroni 7 comporta inevitabili modifiche nel palinsesto di Canale 5. In particolare, la collocazione del lunedì sera in prima serata potrebbe influenzare la programmazione di altri programmi di punta, tra cui La Ruota della Fortuna. Il quiz show, infatti, potrebbe subire variazioni di orario o essere temporaneamente spostato per lasciare spazio alla fiction, considerata uno degli eventi televisivi della stagione. Mediaset punta forte sul ritorno della serie per conquistare il pubblico della prima serata, puntando sull’effetto nostalgia e su una narrazione rinnovata.

Calendario puntate I Cesaroni 7

Ecco il calendario (provvisorio) delle puntate, salvo variazioni di palinsesto:

Lunedì 13 aprile 2026 – Prima puntata

– Prima puntata Lunedì 20 aprile 2026 – Seconda puntata

– Seconda puntata Lunedì 27 aprile 2026 – Terza puntata

– Terza puntata Lunedì 4 maggio 2026 – Quarta puntata

– Quarta puntata Lunedì 11 maggio 2026 – Quinta puntata

– Quinta puntata Lunedì 18 maggio 2026 – Sesta puntata

Il calendario completo verrà confermato ufficialmente nelle prossime settimane.

Guida TV

I Cesaroni - Il ritorno 1 | 1 Canale 5 21:20

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