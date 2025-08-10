I casi dell’avvocato Guerrieri, la nuova fiction Rai con Gassmann è già ‘in odore’ di sequel: cosa sappiamo La fiction, prodotta dalla Rai, è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. E potrebbe avere già una seconda stagione in via di definizione. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Nelle ultime settimane è cresciuta in modo esponenziale la curiosità nei confronti de "I casi dell’avvocato Guerrieri", la nuova fiction in arrivo su Rai 1 con Alessandro Gassmann protagonista. La serie mette al centro una figura inedita per la serialità italiana: l’avvocato Guido Guerrieri, personaggio complesso e profondamente autentico ideato dallo scrittore Gianrico Carofiglio. E pare che nei corridoi Rai, data la soddisfazione per il prodotto in via di ultimazione, si stia già discutendo su una seconda stagione. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

I casi dell’avvocato Guerrieri, di cosa parla la nuova fiction con Alessandro Gassmann

I casi dell’avvocato Guerrieri prende spunto dai primi tre romanzi della saga firmati da Carofiglio – ovvero "Testimone inconsapevole", "Ad occhi chiusi" e "Ragionevoli dubbi" – per esplorare non solo il lato legale di queste storie, ma soprattutto il tormento interiore, le difficoltà e l’umanità di un uomo chiamato a difendere la giustizia tra mille fragilità personali.

Sul set non manca una squadra d’eccezione, sia davanti che dietro la macchina da presa. E Alessandro Gassmann non è solo un interprete di questa esperienza tv, ma sembra incarnare perfettamente lo spirito di Guerrieri: un difensore della legge schietto, imperfetto, che non ha paura di sbagliare e di affrontare i propri demoni. Accanto a lui, sono presenti attori del calibro di Michele Venitucci, Ivana Lotito, Anita Caprioli, Lea Gavino e Stefano Dionisi, per citarne solo alcuni. La regia è affidata a Gianluca Maria Tavarelli, e la produzione è realizzata da Rai Fiction, Combo International e Bartlebyfilm. Collaborazione che assicura, anche a livello tecnico, un prodotto dalla grande cura stilistica e fedele alle atmosfere originali dei romanzi.

Giratata tra Bari, Lecce, Giovinazzo e Roma, la nuova serie con Gassman racconta luoghi e ambienti autentici, sempre al servizio della narrazione. Diversamente dalle tipiche fiction d’azione, I casi dell’avvocato Guerrieri vuole restituire il ritratto di un’Italia reale, fatta di zone grigie, dubbi e crisi esistenziali. Guerrieri non cerca mai le scorciatoie: la sua forza sta proprio nell’affrontare a viso aperto i propri limiti e quelli della giustizia, diventando così una figura moderna, forse destinata a trasformarsi nel nuovo simbolo delle grandi produzioni Rai.

Le voci sul sequel Rai e il successo (già scritto) della fiction con Gassmann

Come anticipato, anche se I casi dell’avvocato Guerrieri non è ancora andato in onda, pare che la Rai stia già riflettendo concretamente su una seconda stagione, segno della fiducia riposta nel progetto. L’adattamento del quarto romanzo di Carofiglio, "Le perfezioni provvisorie", sarebbe infatti già in fase di sviluppo, insieme a una storyline completamente inedita, realizzata con la supervisione e il contributo diretto dell’autore dei libri.

L’obiettivo, insomma, è quello di dare vita a una saga a lungo termine, in grado di appassionare il pubblico per molte stagioni, esplorando temi contemporanei, morali e sociali attraverso il filtro del protagonista Guerrieri. La scelta, perciò, non è quella di assecondare la nostalgia verso vecchi successi (ad esempio Montalbano), ma piuttosto di proporre una narrazione originale che rispecchi le inquietudini e le sfide della società odierna, grazie anche a una scrittura profonda e a un protagonista verosimile e vicino alla gente.

Queste premesse, unite alla qualità della sceneggiatura, del cast e della regia, fanno già pensare a I casi dell’avvocato Guerrieri come a un probabile cult: una serie destinata non solo a intrattenere, ma anche a stimolare riflessione e dibattito su etica, giustizia e umanità. Non resta che attendere il debutto per scoprire se questa promessa verrà mantenuta. Ma le aspettative, per adesso, sono altissime.

