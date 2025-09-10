Carolina Crescentini è scrupolosa e razionale in questa fiction su RaiPlay Carolina Crescentini e tutto il cast de I Bastardi di Pizzofalcone tornano su RaiPlay: misteri, intrighi e colpi di scena in una Napoli sempre più misteriosa.

La quinta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone è stata confermata e, nell’attesa, RaiPlay mette a disposizione nel suo catalogo le quattro stagioni della fiction per chi volesse vederla. Basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni, la serie ha conquistato il pubblico italiano grazie al suo perfetto mix tra poliziesco e lo spaccato umano e autentico della Napoli attuale, quella contemporanea, senza filtri. Nel cast, ricco di volti amati dai telespettatori, troviamo anche una delle attrici del momento, ovvero, Carolina Crescentini. Vediamo insieme che ruolo ricopre e perché questa serie merita di essere vista.

I Bastardi di Pizzofalcone, la fiction con Carolina Crescentini: quando si va oltre i crimini

I fan non vedono l’ora di guardare la quinta stagione ma, per adesso, devono ‘accontentarsi’ delle prime quattro della celebre fiction I Bastardi di Pizzofalcone. Adattamento dei romanzi di Maurizio de Giovanni, la serie ha conquistato il pubblico italiano grazie alla fusione tra poliziesco e spaccato umano della Napoli contemporanea. Al centro della serie c’è il commissariato di Pizzofalcone, soprannominato "I Bastardi" per la natura poco convenzionale dei suoi investigatori. I personaggi sono il cuore della narrazione: ognuno porta con sé un passato complesso, segnato da errori, lutti o fragilità. L’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann) rappresenta l’autorità giusta ma umana, mentre la PM Laura Piras (Carolina Crescentini) unisce pragmatismo ed empatia, mediando tra legge e realtà personale dei colleghi.

La serie mostra una polizia lontana dal mito del detective infallibile: "i Bastardi" sono individui che devono riconquistare credibilità e fiducia. Napoli non è solo sfondo scenografico, ma una città reale e complessa, con contraddizioni sociali e bellezze quotidiane. Le trame affrontano anche temi sociali importanti, come corruzione, disparità economica, integrazione, disagio giovanile, senza risultare didascaliche, mostrando la criminalità come realtà concreta che influenza profondamente (e realmente) la vita delle persone.

Curiosità sulla fiction e perché il ruolo di Crescentini è rilevante

Anche per quanto riguarda le fiction, abbiamo delle curiosità da rivelarvi. La prima puntata, andata in onda il 9 gennaio 2017, ha registrato quasi 7 milioni di spettatori con uno share vicino al 25%. La serie si distingue per l’autenticità delle indagini e la cura nel rappresentare Napoli, collaborando con il Ministero degli Interni rendendo la città un vero "personaggio" della storia. Il budget di circa 8 milioni di euro testimonia l’investimento della Rai nella qualità visiva della produzione. Anche la sigla, scritta da Vito Abbonato e cantata da Raiz, contribuisce all’unicità della serie.

Carolina Crescentini interpreta la PM Laura Piras, il suo ruolo è fondamentale in quanto figura equilibrata tra rigore professionale ed empatia. La sua relazione con l’ispettore Lojacono aggiunge spessore emotivo, mentre l’ottimo clima che si respira sul set traspare nella naturalezza dei rapporti tra i personaggi.

Dove vedere in streaming I Bastardi di Pizzofalcone

Come vi abbiamo precedentemente annunciato, la serie è in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

