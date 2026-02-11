I Bambini di Piombo, la vera storia di Jolanta Wadowska-Król sbarca su Netflix: il tragico destino delle giovani vittime
No una semplice fiction, ma il racconto di eventi reali che parlano dei casi di avvelenamento da piombo nella Polonia degli Anni '70.
L’11 febbraio 2026 arriva su Netflix I Bambini di Piombo, serie drammatica intensa e coinvolgente che riesce a mescolare fatti realmente accaduti, impegno civile e tensione narrativa in un ritratto potente degli Anni ’70 nella Polonia comunista.
Non una semplice fiction: è ispirata a eventi reali, e più precisamente al caso della dottoressa Jolanta Wadowska-Król, che lottò contro l’omertà di un sistema per portare alla luce i casi di saturnismo – cioè avvelenamento da piombo – tra bambini esposti all’inquinamento industriale.
La serie trae spunto diretto dalla cronaca e dai reportage del tempo, offrendo una cornice drammatica e allo stesso tempo veritiera di quel periodo storico. Per conoscere la trama e la storia vera che racconta, guardate tutto il Video!
