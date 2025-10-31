Tre giovani di Milano sfidano la mala e cercano il successo tra note e adrenalina nella nuova serie RaiPlay Nel cuore di Milano, tre ragazzi inseguono il sogno del rap tra rivalità, fame di successo e una strada non facile. Su RaiPlay, una nuova serie da scoprire.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Per gli amanti della musica c’è una bella notizia: su RaiPlay arriva una nuova serie tutta italiana che unisce ritmo, energia e voglia di riscatto. Un racconto urbano e tanto attuale che unisce la passione per la passione per la musica alla realtà delle nuove generazioni, diretta da Fabio Mollo e Domenico Croce e coprodotta da Rai Fiction e Fidelio, con il contributo del Mic e con il sostegno della Regione Lombardia PR FESR 21-27. Di seguito, tutti i dettagli.

Hype, di cosa parla la nuova serie incentrata sulla musica

Oggi, 31 ottobre 2025, arriva su RaiPlay Hype, serie in otto episodi diretta da Fabio Mollo e Domenico Croce, coprodotta da Rai Fiction e Fidelio, con il contributo del MiC e il sostegno della Regione Lombardia PR FESR 21-27. I protagonisti sono Martina Sini, Gabriele Careddu, Lorenzo Aloi, Luka Zunic, Alessandro Tedeschi, Alice Torriani, Dalila De Marco e Luigi Bruno, nei panni di un gruppo di amici che cerca di emergere nel competitivo mondo del rap. La serie vede la partecipazione straordinaria di Ernia, voce narrante e attore, e la collaborazione dei 2Rari, autori di tutti i brani originali interpretati dai protagonisti. Le canzoni QT Gang, Orecchini e Buco Nero (prodotte da Murray e Nicolò Ferrari) saranno disponibili in streaming e digital download dalla mezzanotte del 31 ottobre, in contemporanea con l’uscita della serie. Ambientata a Milano, nel quartiere QT8, Hype racconta la storia di Anna, Luca e Marco, tre giovani cresciuti in un contesto urbano difficile e uniti dalla passione per la musica. Dopo aver attirato l’attenzione della casa discografica Parsifal e del talent scout Fabrizio, intraprendono un percorso verso il successo, ma si trovano presto a fare i conti con le tensioni e la violenza della strada, che mettono alla prova la loro amicizia ei loro sogni. Scritta da Salvatore De Mola, Giulio Lepri, Libero Pastore e Gemma Pistis, HYPE è stata presentata in anteprima ad Alice nella Città, nella sezione Fuori Sala della Festa del Cinema di Roma.

In un’intervista a Virgilio.it, Domenico Croce, uno dei registi, parlando della serie ha affermato: "L’originalità vera sta nei conflitti dei personaggi. I personaggi sono scritti con tensioni autentiche, non scontate. La musica, poi, unisce tutto: è la fame di farcela, la voglia di riscatto. Questo è l’elemento che ci ha permesso di evitare il già visto".

Dove vedere Hype in streaming

La serie Hype è visibile in streaming su RaiPlay, a partire da oggi, venerdì 31 ottobre 2025.

