Tre giovani di Milano sfidano la mala e cercano il successo tra note e adrenalina nella nuova serie RaiPlay
Nel cuore di Milano, tre ragazzi inseguono il sogno del rap tra rivalità, fame di successo e una strada non facile. Su RaiPlay, una nuova serie da scoprire.
Per gli amanti della musica c’è una bella notizia: su RaiPlay arriva una nuova serie tutta italiana che unisce ritmo, energia e voglia di riscatto. Un racconto urbano e tanto attuale che unisce la passione per la passione per la musica alla realtà delle nuove generazioni, diretta da Fabio Mollo e Domenico Croce e coprodotta da Rai Fiction e Fidelio, con il contributo del Mic e con il sostegno della Regione Lombardia PR FESR 21-27. Di seguito, tutti i dettagli.
Hype, di cosa parla la nuova serie incentrata sulla musica
Oggi, 31 ottobre 2025, arriva su RaiPlay Hype, serie in otto episodi diretta da Fabio Mollo e Domenico Croce, coprodotta da Rai Fiction e Fidelio, con il contributo del MiC e il sostegno della Regione Lombardia PR FESR 21-27. I protagonisti sono Martina Sini, Gabriele Careddu, Lorenzo Aloi, Luka Zunic, Alessandro Tedeschi, Alice Torriani, Dalila De Marco e Luigi Bruno, nei panni di un gruppo di amici che cerca di emergere nel competitivo mondo del rap. La serie vede la partecipazione straordinaria di Ernia, voce narrante e attore, e la collaborazione dei 2Rari, autori di tutti i brani originali interpretati dai protagonisti. Le canzoni QT Gang, Orecchini e Buco Nero (prodotte da Murray e Nicolò Ferrari) saranno disponibili in streaming e digital download dalla mezzanotte del 31 ottobre, in contemporanea con l’uscita della serie. Ambientata a Milano, nel quartiere QT8, Hype racconta la storia di Anna, Luca e Marco, tre giovani cresciuti in un contesto urbano difficile e uniti dalla passione per la musica. Dopo aver attirato l’attenzione della casa discografica Parsifal e del talent scout Fabrizio, intraprendono un percorso verso il successo, ma si trovano presto a fare i conti con le tensioni e la violenza della strada, che mettono alla prova la loro amicizia ei loro sogni. Scritta da Salvatore De Mola, Giulio Lepri, Libero Pastore e Gemma Pistis, HYPE è stata presentata in anteprima ad Alice nella Città, nella sezione Fuori Sala della Festa del Cinema di Roma.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
In un’intervista a Virgilio.it, Domenico Croce, uno dei registi, parlando della serie ha affermato: "L’originalità vera sta nei conflitti dei personaggi. I personaggi sono scritti con tensioni autentiche, non scontate. La musica, poi, unisce tutto: è la fame di farcela, la voglia di riscatto. Questo è l’elemento che ci ha permesso di evitare il già visto".
Dove vedere Hype in streaming
La serie Hype è visibile in streaming su RaiPlay, a partire da oggi, venerdì 31 ottobre 2025.
Potrebbe interessarti anche
Miriam Leone si è innamorata di un attore italiano, il film su RaiPlay
Su RaiPlay una grandissima icona torna a rivivere con un film emozionate e intenso: ...
Lunetta Savino incredibile e 'dimenticata' in questa serie Tv su RaiPlay
Su RaiPlay arriva un'ondata di emozioni forti che vi travolgeranno: Lunetta Savino p...
Basta Blanca: Matilde Gioli vuole sfondare su RaiPlay con una nuova fiction-evento: il viaggio spirituale anomalo
Il volto di Eva Faraldi in Blanca e di Giulia Giordano in Doc pronta a immergersi in...
Su RaiPlay, il film commedia con Lino Guanciale regala risate assicurate
Sydney Sibilia dirige una storia piena di sorprese e intrighi e ironia. Lino Guancia...
Delitto Garlasco, irrompono le Iene con la verità del giudice su Stasi. Social scioccati: “Puntata da Pulitzer”
La nuova stagione dello spin-off dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti è rip...
Su RaiPlay troverete un Adriano Giannini perso nel vortice dell’ossessione con un passato tormentato
Adriano Giannini torna su RaiPlay con un film forte, la cui storia non lascerà indif...
Cristiana Capotondi sconvolge i cuori in un nuova fiction su RaiPlay che fa riflettere
Cristiana Capotondi è pronta a lasciare il pubblico senza fiato con la nuova fiction...
Su RaiPlay la serie più imprevedibile di sempre: Giorgio Tirabassi tra humour e amare verità
Una coproduzione Rai Fiction - Italian International Film con Giorgio Tirabassi e al...