Hunger Games, tornano due grandi star nel cast del prequel L’Alba Sulla Mietitura: verranno svelati segreti incredibili

Due volti amati di questa celebre saga potrebbero tornare nel film prequel. Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson potrebbero riprendere i loro ruoli, quelli di Katniss Everdeen e Peeta Mellark, in Hunger Games: L’Alba Sulla Mietitura, incentrato su Haymitch Abernathy. Sicuramente è una bellissima notizia per i fan dell’iconico franchise e questa pellicola si basa proprio sull’ultimo romanzo di Suzanne Collins. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Hunger Games: L’Alba Sulla Mietitura, Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson tornano nel cast del film

Secondo quanto si apprende da Variety, Lionsgate adatterà l’ultimo romanzo di Suzanne Collins, Hunger Games: L’Alba Sulla Mietitura, dedicato ai 50esimi Hunger Games, ambientati 24 anni prima della storia di Katniss e Peeta. Il film racconterà la partecipazione di Haymitch Abernathy, allora sedicenne, interpretato dall’australiano Joseph Zada, ruolo che nella saga originale apparteneva a Woody Harrelson. A quanto pare, sarebbe stato confermato un cameo di Katniss e Peeta, interpretati rispettivamente da Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, anche se non è ancora noto come appariranno. Dunque, a tutti gli effetti, i fan vedranno un loro ritorno nel cast del prequel. I lettori dei libri ipotizzano un flash-forward, poiché nell’epilogo del romanzo i due compaiono accanto a Haymitch.

In una recente intervista proprio aa Variety, Hutcherson, aveva già espresso interesse a tornare nel franchise, dicendo che sarebbe tornato volentieri con il cast originale: "Mi piacerebbe tornare sul set con Francis, con Jen, con Liam, con Woody Harrelson. Non ho bisogno di essere convinto. Sarei lì in un batter d’occhio. Sarebbe un sogno che si avvera. I sogni si avverano? A volte. A volte no. A volte sì."

Il cast del film Hunger Games: L’Alba Sulla Mietitura e quando esce in Italia

Nel cast del nuovo film, L’Alba Sulla Mietitura, troviamo anche Elle Fanning (giovane Effie Trinket), Ralph Fiennes (Presidente Snow), Kieran Culkin (Caesar Flickerman), Jesse Plemons (Plutarch Heavensbee), oltre a Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell e Percy Daggs IV. La pellicola dovrebbe arrivare in Italia il 19 novembre 2026.

Dove vedere in streaming tutti i film della saga

Se desiderate rivedere l’intera saga di Hunger Games in streaming, la trovate su diverse piattaforme, tra cui: Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. I film che compongono la saga sono i seguenti:

Hunger Games (2012)

Hunger Games – La ragazza di fuoco (2013)

Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte 1 (2014)

Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte 2 (2015)

Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente (2023)

