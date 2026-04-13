Hunger Games, l'alba sulla mietitura: un magneticamente malvagio Ralph Fiennes nel trailer del prequel Il nuovo prequel della saga di Hunger Games promette di essere il più duro e cupo di sempre: ecco le versioni giovani degli storici personaggi della serie

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Da pochissimo è disponibile il trailer ufficiale di Hunger Games: L’alba sulla mietitura, secondo prequel della saga con protagonisti Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson. Se in La ballata dell’usignolo e del serpente abbiamo assistito alla nascita degli Hunger Games per come li abbiamo conosciuti nella saga principale, in questo nuovo film il focus è incentrato sul personaggio del giovane Haymitch Abernathy, partecipante dal Distretto 12 alla Seconda Edizione della Memoria e futuro Mentore di Kantniss Everdeen e Peeta Mellark. Alla regia torna per l’ennesima volta Francis Lawrence, al timone della saga da La ragazza di fuoco. Nel cast, oltre a Joseph Zada nei panni di Haymitch, abbiamo Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Jesse Plemons ed Elle Fanning. Come al solito vi lasciamo il trailer di Hunger Games: L’alba sulla mietitura in calce a questo articolo.

Il trailer ufficiale di Hunger Games: L’alba sulla mietitura

Dal trailer emerge come il fulcro della narrazione sia chiaramente Haymitch, figura chiave per comprendere il passato dei giochi e il sistema che li sostiene. Tratto dall’ultimo romanzo di Suzanne Collins, il film andrà a raccontare una storia che nella saga principale è solamente accennata e che non era mai stata approfondita in questo modo. Conosciamo Haymitch dalla saga letteraria originale, ma già dopo che i traumi sopportati durante i Giochi hanno sortito il loro effetto sulla sua persona, cambiandolo radicalmente. Già dal trailer è possibile intuire ciò che dovrà subire, in particolar modo da un sadico e malvagio presidente Snow, interpretato da Ralph Fiennes.

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Per questa edizione speciale, ogni distretto è obbligato a inviare il doppio dei tributi: non più 24, ma 48 ragazzi pronti a sfidarsi fino alla morte. Una scelta che trasformerà l’arena in un luogo ancora più imprevedibile, dove le possibilità di sopravvivenza si riducono drasticamente. L’alba sulla mietitura promette di essere uno dei capitoli più duri e cupi della saga.

La versione giovane di personaggi storici e quando esce L’alba sulla mietitura al cinema

Nel trailer possiamo osservare alcuni dei personaggi conosciuti nella saga principale di Hunger Games ma in versione più giovane. La storia si svolge 24 anni prima che Katniss entri per la prima volta nell’area dei giochi. Ecco quindi il già citato Corionalus Snow di Ralph Fiennes, ma anche il Plutarch Heavensbee di Jesse Plemons, che raccoglie l’eredità spirituale di Philip Seymour Hoffman. Vediamo anche lo storico presentatore dei Giochi, Caesar Flickerman, a cui presta il volto Kieran Culkin dopo che il ruolo fu di Stanley Tucci. C’è Effie Trinket, qui interpretata da Elle Fanning in luogo di Elizabeth Banks. E infine i giovani Wiress e Beetee, ovvero Maya Hawke e Kelvin Harrison Jr, che ereditano la parte da Amanda Plummer e Jeffrey Wright.

Spazio anche a personaggi inediti, come Drusilla Sickle, interpretata da Glenn Close, addetta alla mietitura nel Distretto 12, e Lenore Dove, il cui volto è quello di Whitney Peak, interesse amoroso di Haymitch. Vi ricordiamo che Hunger Games: L’alba sulla mietitura esce al cinema il prossimo 19 novembre: qui sotto vi lasciamo il trailer doppiato in italiano.

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