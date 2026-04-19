Hulk Hogan, Netflix omaggia la più grande leggenda del wrestling: l'evento da brividi In arrivo in streaming una docu-serie imperdibile che racconta l’uomo oltre la leggenda: un grande omaggio per il wrestler che ha fatto la storia.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Hulk Hogan, al secolo Terry Gene Bollea, è stato l’uomo dai capelli biondi, i baffi bianchi e 130 chili di muscoli che per decenni ha dominato il ring trasformando il wrestling in un fenomeno mondiale. Nato nel 1953 ad Augusta, in Georgia, Hogan è diventato il volto più iconico prima della WWF e poi della WWE, incarnando il modello del buono invincibile che non si arrende mai, che lotta per i propri fan e che alla fine vince sempre. Un personaggio costruito con cura maniacale, ma dietro al quale si celava un uomo molto più complesso e contraddittorio di quanto il ring facesse trasparire. Hulk Hogan è scomparso il 24 luglio 2025 all’età di 71 anni, e Netflix, dopo aver già acquisito tutti gli eventi della WWE, ha deciso di rendergli omaggio nel modo più degno possibile: con una docu-serie che racconta l’uomo e la leggenda: scopriamo di più.

Hulk Hogan: Real American, la docu-serie che racconta l’uomo dietro la leggenda

Il titolo Hulk Hogan: Real American è già di per sé un programma: si tratta infatti del nome della celebre canzone di Rick Derringer che per anni ha accompagnato l’entrata in scena di Hogan sul ring, diventando una delle colonne sonore più riconoscibili dell’intrattenimento americano degli anni Ottanta e Novanta. Ma la docu-serie che debutterà su Netflix il 22 aprile 2026 andrà ben oltre la nostalgia e la celebrazione del personaggio: il vero obiettivo è infatti svelare l’uomo dietro allo showman, con tutte le sue luci e le sue ombre. Proprio come dimostra anche l’incredibile trailer che Netflix ha pubblicato in questi giorni.

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Hulk Hogan, la vita dentro e fuori dal ring

La serie Hulk Hogan: Real American contiene quella che è stata l’ultima intervista rilasciata da Hogan prima della sua morte, un documento prezioso e commovente che da solo vale la visione dell’intero progetto. D’altronde, la vita di Terry Bollea è stata tutto tranne che semplice: la gloria sul ring si è intrecciata a polemiche, battaglie legali, problemi di salute e una personalità pubblica spesso divisiva. Basti pensare al suo legame con Donald Trump, di cui Hogan è stato uno dei sostenitori più entusiasti.

In Italia, poi, il ricordo di Hulk Hogan è indissolubilmente legato alle trasmissioni della WWF su Italia 1, con il commento indimenticabile di coach Dan Peterson, la voce che per una generazione intera ha reso comprensibile e appassionante il wrestling americano. Rivedere quelle immagini e ascoltare quella storia raccontata in prima persona sarà un momento da pelle d’oca.

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