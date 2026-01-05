House of the Dragon, svolta clamorosa: HBO svela quanto durerà davvero la saga dei Targaryen
La saga dei Targaryen si avvia verso il traguardo: HBO conferma la durata della serie, con novità che cambieranno il destino di Westeros e dei suoi draghi.
Finalmente, ci sono delle interessanti novità che riguardano House of the Dragon, lo spin-off che racconta le lotte cruente dei Targaryen. Dopo diversi rumor, arrivano segnali chiari (da chi guida la serie), sulla strada precisa che la storia prenderà. La celebre saga dei draghi entra, dunque, in un capitolo decisivo: le riprese continuano, ma lo showrunner ha svelato quando finirà la serie. I fan, dovranno, dunque, prepararsi a dirgli addio. Di seguito, tutti i dettagli.
House of the Dragon, quante stagioni avrà la serie: ecco quando finirà
Fan di House of the Dragon, prestate attenzione perché abbiamo delle novità che, di sicuro, vi interesseranno, e una riguarda proprio la durata dello show e il numero delle stagioni. Ebbene, la famosa serie si concluderà con la quarta stagione, chiudendo la storia della guerra civile dei Targaryen. Lo showrunner Ryan Condal ha confermato la notizia durante il podcast Escape Hatch, spiegando che conoscere in anticipo il numero di stagioni permette al team creativo di lavorare con maggiore libertà e consapevolezza. Le riprese della terza stagione si sono concluse a ottobre e la serie è in post-produzione, mentre la scrittura della quarta stagione, che sarà l’ultima, è già iniziata. Condal ha definito la terza stagione la più ambiziosa, con effetti visivi complessi e draghi di grande impatto, rendendo il lavoro lungo ma stimolante.
HBO sostiene la decisione di chiudere con quattro stagioni per preservare l’identità e la qualità della serie, evitando di diluirne la forza narrativa. La terza stagione arriverà entro fine anno e la quarta chiuderà definitivamente la saga, rendendo ogni scelta narrativa decisiva in vista del finale.
House of the Dragon, di cosa parlerà la terza stagione: trama, cast e dove vederla in streaming
House of the Dragon, basata su Fire & Blood di George R. R. Martin, prosegue con la terza stagione, in produzione nel Regno Unito e composta da otto episodi. La storia si svolge due secoli prima di Game of Thrones, ed esplora le tensioni interne dei Targaryen e il conflitto tra i Neri e i Verdi per il Trono di Spade. La stagione introduce nuovi personaggi del Nord e di Vecchia Città, tra cui Ser Roderick Dustin (Tommy Flanagan), Ser Torrhen Manderly (Dan Fogler) e Ormund Hightower (James Norton). Un momento centrale sarà la Battaglia della Gullet, uno scontro navale decisivo nella guerra di successione. Per quanto riguarda il cast, invece, troviamo:
- Matt Smith
- Emma D’Arcy
- Olivia Cooke
- Steve Toussaint
- Rhys Ifans
- Fabien Frankel
- Ewan Mitchell
- Tom Glynn-Carney
- Sonoya Mizuno
- Harry Collett
- Bethany Antonia
- Phoebe Campbell
- Phia Saban
- Jefferson Hall
- Matthew Needham
- Tom Bennett
- Kieran Bew
- Kurt Egyiawan
- Freddie Fox
- Clinton Liberty
- Gayle Rankin
- Abubakar Salim
- Tommy Flanagan, Dan Fogler
- James Norton
Potete vedere House of the Dragon principalmente su Sky e in streaming su NOW.
