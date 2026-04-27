House of the Dragon 3: fuoco, fiamme e dolori indicibili nella serie più attesa del 2026: la data di uscita La nuova stagione della serie prequel di Game of Thrones si presenta con un trailer ufficiale che svela anche la data di uscita

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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La guerra è definitivamente arrivata. Il trailer di House of the Dragon 3 promette letteralmente fuoco e fiamme per i fan, che attendevano una nuova stagione da davvero troppo tempo (la seconda risale al giugno 2024). Rhaenyra e Daemon Targaryen (Emma Darcy e Matt Smith) dovranno affrontare la battaglia decisiva contro l’esercito di Alicent Hightower (Olivia Cooke) e del figlio Aemond (Ewan Mitchell), cavaliere del minaccioso drago Vaghar. Il trailer della stagione 3 di House of the Dragon, di cui vi lasciamo il link in calce a questo pezzo, getta le basi per quella che sarà la drammatica conclusione della serie, programmata per la quarta stagione.

Il trailer di House of the Dragon 3: Verdi contro Neri nella cruenta guerra in arrivo

I nodi verranno al pettine tra Rhaenyra e Alicent, un tempo amiche per la vita e adesso a capo di due schieramenti opposti ma con un obiettivo identico: conquistare il Trono di Spade. Una, Rhaenyra, certa di essere la giusta erede di suo padre Viserys I, che l’aveva nominata prima di avere un erede maschio proprio da Alicent. L’altra, Alicent, convinta che il Trono appartenga al primogenito Aegon II, dato per morto al termine della scorsa stagione e ora succeduto dal fratello minore Aemond.

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Da un lato lo schieramento dell’esercito terrestre della corona, guidato da Ser Criston Cole (Fabien Frankel), Casa Lannister e l’inedita alleanza con la Triarchia. Dall’altro Casa Stark, Casa Velaryon, Casa Arryn e la compagine fedele ai Tully. Uno scontro che si preannuncia letteralmente di fuoco, visti anche gli svariati draghi su cui possono contare entrambe le fazioni. In pieno stile Game of Thrones, qualcuno ci rimetterà senza dubbio la vita, prima che la cenere si posi sull’ultimo campo di battaglia.

Quando esce la stagione 3 di House of the Dragon

La terza stagione sarà composta da 8 episodi, diretti da Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere, mentre alla guida del progetto restano il co-creatore e showrunner Ryan Condal e George R.R. Martin come produttore esecutivo.

La stagione 3 di House of the Dragon, che si preannuncia come la più spettacolare e densa di emozioni sino a qui, esce il 22 giugno su Sky e in streaming su Now TV e HBO Max in contemporanea con gli Stati Uniti: vi lasciamo il trailer ufficiale doppiato in italiano qui sotto.

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