House of the Dragon 3, svelato un personaggio fondamentale della famiglia Stark: cosa sappiamo
Il nuovo teaser della terza stagione dello spin-off di Game of Thrones ci mostra Alysanne "Black Aly" Blackwood e il guerriero del Nord Roddy Dustin
Manca ormai pochissimo all’uscita della stagione 3 di House of The Dragon ed HBO ha deciso di alimentare il fuoco dei fan con un teaser del dietro le quinte davvero succulento e che conferma ciò che gli appassionati pensavano, e speravano, da tempo. La terza stagione di House of the Dragon, infatti, non sarà ad appannaggio unicamente dei Targaryen, ma vedrà la comparsa anche di alcuni dei personaggi più iconici della saga letteraria di George R.R. Martin, come Black Aly e Roddy Dustin.
Alysanne Blackwood e Roddy Dustin nella stagione 3 di House of the Dragon
Annie Shapero vestirà i panni di Alysanne "Black Aly" Blackwood, che vediamo esattamente come i lettori l’avevano immaginata dai libri: corazzata, a cavallo e con un emblematico trucco nero spalmato sugli occhi. La donna non è assolutamente un personaggio di contorno. Nella mitologia descritta da Martin, Black Aly è una delle arciere più formidabili dei Neri, lo schieramento di Rhaenyra e di Daemon. Inoltre, il suo destino si lega a doppio filo a quello di Cregan Stark, capo dell’omonima casata durante gli eventi di House of the Dragon. Black Aly andrà a cementare una alleanza che ha definito il Nord per secoli. Non sappiamo se vedremo il suo fidanzamento già nella quarta stagione (in arrivo nel 2028), ma senza dubbio l’introduzione del personaggio è propedeutica a mettere le basi per l’esplosivo finale della serie.
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Il teaser ci ha mostrato però anche Tommy Flanagan (indimenticabile in Sons of Anarchy) nei panni di Roderick "Roddy the Ruin" Dustin, il brutale leader dei "Lupi d’Inverno". E se non bastasse, c’è anche Dan Fogler nei panni di Torrhen Manderly, un personaggio che avrà un ruolo chiave non solo attivamente nelle battaglie, ma anche nella gestione politica di quello che resterà del regno dopo il passaggio dei draghi.
Tanta azione ma meno episodi: quando esce House of the Dragon 3
HBO per la stagione 3 di House of the Dragon ha deciso per optare per una durata più contenuta, ovvero 8 episodi contro i 10 delle due precedenti iterazioni. La volontà è evidentemente quella di non disperdere azione e combattimenti e offrire episodi pregni di avvenimenti ai fan smaniosi. Le immagini di Black Aly al fianco di Oscar Tully durante una battaglia campale suggeriscono inoltre che la produzione abbia investito budget enormi nelle coreografie a terra
La narrazione si sta decisamente spostando verso "i popoli" di Westeros, avviandosi ad abbandonare unicamente le "scaramucce" interne alla casata dei Targaryen. Non resta che aspettare il 21 giugno per l’uscita del primo episodio (gli altri arriveranno a cadenza settimanale) della stagione 3 di House of the Dragon.
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